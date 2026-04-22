Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМодаМир туризмаКультРынок недвижимостиГламурТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУСтильМентальное здоровьеГороскопFashionЕвровидениеНацотборПередоваяПутешествияТрадицииПогодаПолитикаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксЗдоровьеУкраина АрхивРезервОгоПризывЭкономистКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы Цены на подсолнечник стремительно растут: что стало причиной в апреле

Цены на подсолнечник стремительно растут: что стало причиной в апреле

Ua ru
Дата публикации 22 апреля 2026 06:30
Цены на подсолнечник в Украине: как и почему подорожала тонна
Деньги. Фото: Новини.LIVE

На украинском рынке подсолнечника в апреле растут цены. Изменения происходят, в частности, на экспортном направлении. При этом на европейском рынке наблюдается противоположная динамика.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Telegram-канал Spike.Brokers.

Реклама

Подробнее о ситуации на рынке подсолнечника

Как свидетельствуют данные, с конца предыдущей недели экспорт подсолнечника подорожал до 735 долларов за тонну (с доставкой в порт). Это расширило спред с маслом, тогда как на европейском рынке котировки на подсолнечное масло снизились на 20 долларов и находятся на отметке в 1 470 долларов.

"В этих условиях маржинальность переработки сжимается, что заставляет заводы ограничивать закупочную активность и переходить к точечным покрытиям", — говорится в сообщении.

Реклама

Отмечается, что экспортная структура в апреле только усилила существующий дисбаланс.

Реклама

Цен на подсолнечник в Украине

На украинском рынке тонна подсолнечника по состоянию на 22 апреля стоит 30 323 гривен, свидетельствуют данные о профильном портале Tripoli.land. Подсолнечник с 14 апреля подорожал почти на 100 гривен, поскольку тогда тонна продавалась по средней цене в 30 224 гривны.

Как сообщали Новини.LIVE, на агрорынке в Украине дорожает ячмень. Так, тонну зерновой сейчас можно купить за 10 500 гривен. Примерно на 1000 гривен меньше платят те, кто покупает ячмень в портах.

Еще Новини.LIVE рассказывали, что соя дорожает из-за переработчиков. интерес которых к этой культуре сохраняется на высоком уровне. В то же время на рынке есть дефицит с поставками сои. По этой причине трейдеры отказываются от экспорта.

цены в Украине зерно подсолнечник
Виталий Чайка - Редактор экономических новостей
Автор:
Виталий Чайка
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации