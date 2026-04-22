Цены на подсолнечник в Украине: как и почему подорожала тонна

На украинском рынке подсолнечника в апреле растут цены. Изменения происходят, в частности, на экспортном направлении. При этом на европейском рынке наблюдается противоположная динамика.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Telegram-канал Spike.Brokers.

Как свидетельствуют данные, с конца предыдущей недели экспорт подсолнечника подорожал до 735 долларов за тонну (с доставкой в порт). Это расширило спред с маслом, тогда как на европейском рынке котировки на подсолнечное масло снизились на 20 долларов и находятся на отметке в 1 470 долларов.

"В этих условиях маржинальность переработки сжимается, что заставляет заводы ограничивать закупочную активность и переходить к точечным покрытиям", — говорится в сообщении.

Отмечается, что экспортная структура в апреле только усилила существующий дисбаланс.

Цен на подсолнечник в Украине

На украинском рынке тонна подсолнечника по состоянию на 22 апреля стоит 30 323 гривен, свидетельствуют данные о профильном портале Tripoli.land. Подсолнечник с 14 апреля подорожал почти на 100 гривен, поскольку тогда тонна продавалась по средней цене в 30 224 гривны.

