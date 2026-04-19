Цены на морковь в Украине: как и почему изменилась стоимость популярного овоща

В Украине третью неделю подряд дорожает морковь. Тем временем на рынке становится меньше продукции среднего и высокого качества. Из-за этого производители пересматривают цены на свой товар.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на EastFruit.

Как изменились цены на морковь

По состоянию на 18 апреля килограмм моркови продавался по ценам от 7 до 14 гривен. Это, в среднем, на 13% дороже, чем в конце прошлой рабочей недели.

"При этом приобрести крупные партии качественных корнеплодов на украинском рынке становится все сложнее", — говорится в сообщении.

Отмечается, что сейчас цены на морковь в Украине пока остаются на 65% ниже, чем в прошлом году в этот же период. Впрочем большинство участников считает, что морковь продолжит дорожать.

Сколько стоит морковь в супермаркетах

Торговые сети установили разные цены на морковь. По данным на портале Минфин, 19 апреля килограмм моркови можно купить:

в Metro — за 10,80 гривен;

в Auchan — за 10,90 гривен.

Megamarket — за 19 гривен.

Что еще стоит знать

Напомним, для украинцев подешевел один из базовых овощей. Речь идет о тепличных огурцах, за покупку которых потребители платят до 145 гривен/килограмм. Также на рынке появилось много импортных огурцов из Польши — ранее эту продукцию в больших объемах закупили поставщики, а теперь распродают товар по ценам по 70 гривен за килограмм.

Как сообщали Новини.LIVE, украинцы в 2026 году будут платить больше за базовые продукты. Основная причина этому — война в Иране. Больше всего будут прибавлять в цене импортные и тепличные овощи с фруктами.

Еще Новини.LIVE писали, как не тратить много, когда покупаешь любимые продукты. Есть определенные способы, соблюдение которых позволяет не переплачивать за товары.