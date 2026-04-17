Средняя зарплата в Украине в апреле 2026 года - в каких регионах платят больше всего

В апреле 2026 года средняя зарплата в Украине составляет 28 800 грн. За год этот показатель вырос на 18%. В то же время есть регионы, где людям платят больше, чем в среднем по стране. А есть и те, где зарплаты существенно ниже.

Новини.LIVE рассказывают, в каких городах Украины платят больше, а где — меньше.

Где в Украине самые высокие заплаты

По данным портала Work.ua, выше средней по стране зарплаты только в двух областных центрах — Киеве и Львове. В столице этот показатель составляет 34 200 грн, что на 23% больше, чем в апреле прошлого года.

Средняя зарплата во Львове росла медленнее — на 20% за год, поэтому сейчас она колеблется в пределах 30 000 грн.

Чуть меньше среднего по стране предлагают работникам в Ужгороде — 28 000 грн/месяц (+17% за год).

В других областных центрах средняя зарплата ниже. Так, исходя из предложений работы на портале, от 25 000 до 27 500 грн готовы платить работодатели в таких городах:

Днепр — 27 500 грн (рост на 17% за год);

Одесса — 27 000 грн (+17%);

Черновцы — 27 000 грн (+15%);

Ивано-Франковск — 26 500 грн (+18%);

Тернополь — 26 000 грн (+21%);

Хмельницкий — 25 700 грн (+20%);

Харьков — 25 000 грн (+14%);

Винница — 25 000 грн (+19%);

Ровно — 25 000 грн (+16%);

Черкассы — 25 000 грн (+19%).

В каких городах зарплаты самые низкие

Менее 25 000 грн готово платить большинство работодателей в таких городах:

Луцк — 24 000 грн (+20% за год);

Полтава — 24 000 грн (+20%);

Житомир — 23 000 грн (+15%);

Запорожье — 22 500 грн (+13%);

Николаев — 22 500 грн (+13%);

Чернигов — 22 500 грн (+18%);

Кропивницкий — 22 100 грн (+16%).

Самые низкие по стране зарплаты предлагают в Кривом Роге — 21 500 грн в среднем, на 19% больше, чем в прошлом году, а также в Сумах и Херсоне — 21 000 грн, прирост — 20 и 5% соответственно.

