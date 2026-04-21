Арбузы из Херсона и украинская клубника: появятся ли в продаже летом 2026 года

Этим летом украинцы не почувствуют дефицита херсонских арбузов. Несмотря на полномасштабную войну с РФ и то, что часть региона до сих пор находится под оккупацией, фермеры из других регионов переняли технологию выращивания этой ягоды. К тому же ощутимую поддержку оказывают как зарубежные, так и международные фонды.

Об этом сказал в эфире программы День.LIVE нардеп от "Слуги народа" Дмитрий Соломчук, передает Новини.LIVE.

Будут ли херсонские арбузы

По словам Дмитрия Соломчука, арбузы сейчас выращивают как в Западных, так и в Центральных областях Украины.

"Понятно, что по вкусовым качествам, по дозреванию — с херсонскими мало кто может поспорить, как бы их не выращивали. Но да, арбузы будут", — сказал он.

Нардеп также подчеркнул, что аграрии продолжают получать поддержку для проведения посевной как от иностранных фондов, так и от государственных.

Что будет с ценами на клубнику

В украинских супермаркетах клубника уже появилась, впрочем цены на первые ягоды "кусаются". Так, как свидетельствуют данные на портале Минфин, за килограмм клубники приходится отдавать 460, 65 гривен. Впрочем, как отметил Дмитрий Соломчук, "уже с июня украинцы смогут покупать украинскую огородную клубнику без пестицидов". Что касается цен, то нардеп ожидает, что килограмм клубники будет стоить в среднем по 80 гривен.

Как сообщали Новини.LIVE, в Украине третью неделю подряд дорожает морковь. Сейчас килограмм стоит в среднем от 7 до 14 гривен. Несмотря на подорожание овощ в апреле 2026 года стоит на 65% дешевле, чем в прошлом году в этот же период.

Еще Новини.LIVE рассказывали, что для украинцев в этом году подорожают базовые продукты. Все из-за боевых действий на Ближнем Востоке. Ощутимо будут добавлять в цене импортные и тепличные овощи с фруктами.