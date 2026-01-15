Египет скупает украденное украинское зерно — какая схема

Зерновой комплекс. Фото: Pixabay

В 2025 году Россия вывезла с временно оккупированных земель Украины более двух миллионов тонн зерна. Его продавали на рынки Африки, Азии, Ближнего Востока и частично в Европу.

Об этом сообщил 15 января министр иностранных дел Андрей Сибига в соцсети X.

Куда делось похищенное зерно

Сорок процентов всего незаконно вывезенного украинского зерна получил Египет. Остальное распределили между государствами Ближнего Востока, Африки и Азии.

Для перевозок Россия использует порты Азовского и Черного морей и создала скрытый зерновой флот. Украинская разведка установила сорок пять судов, вывозивших зерно с оккупированных территорий.

Санкции и расследования

Украина уже наложила ограничения на 43 таких судна и 39 капитанов. Министр заявил, что украинские службы отслеживают компании, которые торгуют похищенным зерном, и передают сведения партнерам.

Сибига подчеркнул, что деятельность скрытого зернового флота угрожает глобальной продовольственной безопасности и напрямую финансирует войну России против Украины. Он призвал Европейский Союз активнее применять санкционные инструменты и усилить координацию с агентством Frontex.

Продажи похищенного зерна растут

Глава МИД отметил, что российские войска оккупировали одни из самых плодородных сельскохозяйственных земель Европы. Урожай либо конфисковывали, либо скупали по заниженным ценам, часто под принуждением. Точную коммерческую стоимость торговли похищенным зерном оценить трудно, однако ее масштабы остаются большими.

В апреле 2025 года США уже ввели санкции против нескольких российских граждан, компаний и судов, которые, по данным украинской разведки, участвовали в вывозе украинского зерна.

