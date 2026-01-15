Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы Россия вывезла из Украины 2 млн тонн зерна — кто его купил

Россия вывезла из Украины 2 млн тонн зерна — кто его купил

Ua ru
Дата публикации 15 января 2026 16:34
Египет скупает украденное украинское зерно — какая схема
Зерновой комплекс. Фото: Pixabay

В 2025 году Россия вывезла с временно оккупированных земель Украины более двух миллионов тонн зерна. Его продавали на рынки Африки, Азии, Ближнего Востока и частично в Европу.

Об этом сообщил 15 января министр иностранных дел Андрей Сибига в соцсети X.

Реклама
Читайте также:

Куда делось похищенное зерно

Сорок процентов всего незаконно вывезенного украинского зерна получил Египет. Остальное распределили между государствами Ближнего Востока, Африки и Азии.

Для перевозок Россия использует порты Азовского и Черного морей и создала скрытый зерновой флот. Украинская разведка установила сорок пять судов, вывозивших зерно с оккупированных территорий.

Санкции и расследования

Украина уже наложила ограничения на 43 таких судна и 39 капитанов. Министр заявил, что украинские службы отслеживают компании, которые торгуют похищенным зерном, и передают сведения партнерам.

Сибига подчеркнул, что деятельность скрытого зернового флота угрожает глобальной продовольственной безопасности и напрямую финансирует войну России против Украины. Он призвал Европейский Союз активнее применять санкционные инструменты и усилить координацию с агентством Frontex.

Продажи похищенного зерна растут

Глава МИД отметил, что российские войска оккупировали одни из самых плодородных сельскохозяйственных земель Европы. Урожай либо конфисковывали, либо скупали по заниженным ценам, часто под принуждением. Точную коммерческую стоимость торговли похищенным зерном оценить трудно, однако ее масштабы остаются большими.

В апреле 2025 года США уже ввели санкции против нескольких российских граждан, компаний и судов, которые, по данным украинской разведки, участвовали в вывозе украинского зерна.

Ранее мы писали о ценах на экспорт зерновых в январе — на чем сейчас зарабатывают аграрии.

Также узнайте, как война влияет на продажу украинской пшеницы.

Египет зерно экспорт зерна оккупация воровство
Алексей Даниленко - Редактор
Автор:
Алексей Даниленко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации