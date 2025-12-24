Цены на экспорт зерна — выгодно ли сейчас экспортировать пшеницу

Комбайн перегружает зерно. Фото: УНИАН

Полномасштабная война с РФ и постоянные атаки оккупантов на припортовую инфраструктуру, сильно влияют на стоимость украинской пшеницы. К тому же из-за приведенных выше причин снижается интерес к пшенице из-за рубежа.

Об этом говорится в сообщении Telegram-канала Spike Brokers.

Цены на пшеницу сегодня

Как отмечается, начиная с 15 декабря цена экспорта пшеницы постоянно снижается:

из-за слабого спроса со стороны иностранных покупателей;

из-за низкой эффективности работы портовой инфраструктуры.

"Эти факторы заставляют трейдеров уменьшать свою активность", — говорится в сообщении.

Как свидетельствуют данные, спотовый индекс цены на продовольственную пшеницу при условии доставки в порт упал на 3 доллара и сейчас оценивается в 212 долларов/тонна. Подешевела и фуражная пшеница: ее цена в декабре упала на 3 доллара — до 206 долларов за тонну.

Экспорт пшеницы

Относительно экспорта, то по состоянию на сейчас аграрии отправили за границу более 330 тыс. тонн пшеницы. Чаще всего зерно направлялось в страны Северной Африки и на Ближний Восток.

А азиатскими странами было закуплено лишь 3,5% от общего объема, а доля европейского рынка оказалась минимальной и составила 1,7%.

