Цены на зерно — как война влияет на продажу украинской пшеницы

Цены на зерно — как война влияет на продажу украинской пшеницы

Ua ru
Дата публикации 24 декабря 2025 06:30
Цены на экспорт зерна — выгодно ли сейчас экспортировать пшеницу
Комбайн перегружает зерно. Фото: УНИАН

Полномасштабная война с РФ и постоянные атаки оккупантов на припортовую инфраструктуру, сильно влияют на стоимость украинской пшеницы. К тому же из-за приведенных выше причин снижается интерес к пшенице из-за рубежа.

Об этом говорится в сообщении Telegram-канала Spike Brokers.

Читайте также:

Цены на пшеницу сегодня

Как отмечается, начиная с 15 декабря цена экспорта пшеницы постоянно снижается:

  • из-за слабого спроса со стороны иностранных покупателей;
  • из-за низкой эффективности работы портовой инфраструктуры.

"Эти факторы заставляют трейдеров уменьшать свою активность", — говорится в сообщении.

Как свидетельствуют данные, спотовый индекс цены на продовольственную пшеницу при условии доставки в порт упал на 3 доллара и сейчас оценивается в 212 долларов/тонна. Подешевела и фуражная пшеница: ее цена в декабре упала на 3 доллара — до 206 долларов за тонну.

Экспорт пшеницы

Относительно экспорта, то по состоянию на сейчас аграрии отправили за границу более 330 тыс. тонн пшеницы. Чаще всего зерно направлялось в страны Северной Африки и на Ближний Восток.

А азиатскими странами было закуплено лишь 3,5% от общего объема, а доля европейского рынка оказалась минимальной и составила 1,7%.

Как сообщалось ранее, в Украине, кроме пшеницы, дешевеет экспорт сои. При этом поставки за границу остаются на стабильном уровне, а на мировом рынке постепенно корректируются цены. Также мы рассказывали, что экспорт украинского рапса может подорожать до 500 долларов за тонну. Известно, почему цены на доставку должны вырасти.

цены в Украине зерно цены пшеница зерновые
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
