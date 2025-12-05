В Украине растет урожайность зерновых — о чем предупредили аграриев

Сбор урожая. Фото: УНИАН

В Украине в 2025 году урожай зерновых и масличных культур составит 81,4 миллиона тонн. Этот показатель превышает прошлогодний на 79 миллиона тонн.

Об этом говорится на сайте Украинской зерновой ассоциации (УЗА).

Это оптимистический сценарий, главной движущей силой которого являются ожидания относительно кукурузы. Так, благодаря благоприятным погодным условиям и высокой урожайности ожидается, что общий объем кукурузы будет на уровне 32 миллиона тонн. Потенциальный экспорт кукурузы составляет до 25 миллионов тонн.

Что касается других культур, то прогнозы следующие:

пшеница — урожай может быть на уровне 22,5 млн тонн, а на экспорт можно будет отправить до 16,5 млн тонн.

подсолнечник — урожай до 11,5 млн тонн, всю продукцию планируют переработать в Украине;

соя — урожай 5 млн тонн, а экспорт — до 2,5 млн тонн.

Какая проблема грозит экспорту

Итак, по предварительным прогнозам, в следующем году Украина сможет отправить за границу примерно 39 млн тонн зерна, если потенциал урожайности сохранится. Впрочем, существует еще одна проблема.

Так, на экспорт зерна негативно влияют российские бомбардировки критической инфраструктуры. Из-за этого транспортные на полную мощность, появляются логистические вызовы.

Невозможность экспортировать достаточные объемы урожая не только приведет к убыткам украинских фермеров, но и сильно навредит украинской экономике и ее платежному балансу. Сейчас все зависит от способности Украины обеспечить стабильную работу экспортных маршрутов в условиях войны.

Ранее мы рассказывали, что на агрорынке не фиксируется подорожание пшеницы. Как правило, в декабре после летних контрактов на рынок возвращались импортеры, из-за чего зерно стремительно прибавляло в цене. Однако в 2025 году ситуация кардинально иная. Узнавайте также, что происходит с ценами на фуражную кукурузу.