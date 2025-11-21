Цены на сою в Украине растут — что происходит на рынке в ноябре

Поле с соей. Фото: Unsplash

В Украине продолжает прибавлять в цене соя. Речь идет, в частности, о продукции, которую отправляют за границу.

Об этом пишет Graintrade.

Как покупают украинскую сою

Закупочные цены на ГМО-сою подросли на 3-5 долларов за тонну, и теперь составляют до 420 долларов за тонну (18,2 тысячи гривен). Соя без ГМО сейчас на 5 долларов дороже — ее продают по цене в 450 долларов за тонну (19,2 тысячи гривен) с доставкой до черноморских портов.

Тем временем украинские переработчики пока отказываются менять свои закупочных цен: они остаются на уровне от 17,5 тысячи гривен до 18 тысячи гривен за тонну с доставкой на завод. При этом часть переработчиков увеличит цену, если продукцию быстро доставят в порт.

Что касается экспорта, то в текущем 2025/2026 маркетинговом году (с 1 сентября по 10 ноября), из Украины было отправлено 360 тысяч тонн сои.

"Ожидается, что темпы отгрузок останутся низкими, даже после того, как будут урегулированы условия экспорта для производителей", — говорится в сообщении.

Что с ценами на сою в мире

Январские фьючерсы на сою в Чикаго сначала упали на 1,8%, затем выросли на 2,9% в понедельник, 17 ноября, но снова снизились на 2% во вторник и среду (18-19 ноября), упав до отметки в 409 долларов за тонну.

Что будет с ценами на сою дальше

Как отмечают эксперты, мировые цены на сою еще могут снизиться, поскольку "Китай не будет активно покупать дорогую сою из США". Это может стать причиной удешевления сои и в Украине, когда трейдеры закроют свои контракты.

Ранее мы рассказывали об изменениях в ценах на кукурузу и пшеницу в Украине. Известно, что произошло на агрорынке. Узнавайте также, по какой причине дорожает украинский рапс.