Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы Соя из Украины в тренде — сколько стоит тонна за границей

Соя из Украины в тренде — сколько стоит тонна за границей

Ua ru
Дата публикации 21 ноября 2025 06:42
обновлено: 06:42
Цены на сою в Украине растут — что происходит на рынке в ноябре
Поле с соей. Фото: Unsplash

В Украине продолжает прибавлять в цене соя. Речь идет, в частности, о продукции, которую отправляют за границу.

Об этом пишет Graintrade.

Реклама
Читайте также:

Как покупают украинскую сою

Закупочные цены на ГМО-сою подросли на 3-5 долларов за тонну, и теперь составляют до 420 долларов за тонну (18,2 тысячи гривен). Соя без ГМО сейчас на 5 долларов дороже — ее продают по цене в 450 долларов за тонну (19,2 тысячи гривен) с доставкой до черноморских портов.

Тем временем украинские переработчики пока отказываются менять свои закупочных цен: они остаются на уровне от 17,5 тысячи гривен до 18 тысячи гривен за тонну с доставкой на завод. При этом часть переработчиков увеличит цену, если продукцию быстро доставят в порт.

Что касается экспорта, то в текущем 2025/2026 маркетинговом году (с 1 сентября по 10 ноября), из Украины было отправлено 360 тысяч тонн сои.

"Ожидается, что темпы отгрузок останутся низкими, даже после того, как будут урегулированы условия экспорта для производителей", — говорится в сообщении.

Что с ценами на сою в мире

Январские фьючерсы на сою в Чикаго сначала упали на 1,8%, затем выросли на 2,9% в понедельник, 17 ноября, но снова снизились на 2% во вторник и среду (18-19 ноября), упав до отметки в 409 долларов за тонну.

Что будет с ценами на сою дальше

Как отмечают эксперты, мировые цены на сою еще могут снизиться, поскольку "Китай не будет активно покупать дорогую сою из США". Это может стать причиной удешевления сои и в Украине, когда трейдеры закроют свои контракты.

Ранее мы рассказывали об изменениях в ценах на кукурузу и пшеницу в Украине. Известно, что произошло на агрорынке. Узнавайте также, по какой причине дорожает украинский рапс.

цены в Украине зерно цены соя зерновые
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации