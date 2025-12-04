Цены на зерно в декабре 2025 года — сколько сейчас стоит тонна

Колоски пшеницы. Фото: УНИАН

В Украине в начале декабря 2025 года сохраняется относительно спокойная ситуация с ценами на пшеницу. Примечательно, что в предыдущие годы в это время пшеница стабильно дорожала.

Об этом говорится в публикации на сайте Всеукраинской аграрной биржи.

Рынок зерна в декабре

Как отмечается, в конце 2025 года цены на пшеницу "ведут себя не так, как обычно".

"Традиционно в ноябре — декабре цена на пшеницу движется вверх, ведь импортеры возвращаются на рынок после летних закупок. Но в этом сезоне рынок стоит на месте уже два месяца. В октябре условная цена была на уровне 220 долларов за тонну пшеницы 3 класса, а в ноябре колебалась от 220 до 222 долларов. В декабре ситуация сохранилась", — указывается в материале.

Что будет дальше

В краткосрочной перспективе на рынке будет царить стабильность.

"Условные цены за тонну сохранятся на уровне 220 долларов за продовольственную и от 212 до 214 долларов за фуражную пшеницу. Ближайшие недели рынок будет в "режиме ожидания", — подытожили авторы материала.

В то же время импортеры все активнее интересуются украинской пшеницей. О закупках договаривались:

Египет;

Ливан;

Евросоюз.

Впрочем, из-за невысокого ажиотажа цены на пшеницу практически не растут. Отмечается, что по сезонной модели потенциал цен пшеницу составляет от 245 до 255 долларов за тонну с доставкой в порт. Ожидается, что подорожание может начаться, когда на рынке будет пиковая активность - в январе, феврале и марте 2026 года.

Ранее мы рассказывали, что пока цены на пшеницу держатся на стабильном уровне, на агрорынке фиксируют подорожание кукурузы. Так, стоимость фуражной кукурузы может достигать отметки в 9,9 тысячи гривен за тонну.