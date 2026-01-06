Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы Новые цены на зерно — как изменились в первые дни 2026 года

Новые цены на зерно — как изменились в первые дни 2026 года

Ua ru
Дата публикации 6 января 2026 06:30
Цены на зерно в Украине — сколько стоят пшеница, кукуруза и ячмень в начале 2026 года
Деньги в кошельке. Фото: УНИАН

В первые дни 2026 года на украинском агрорынке не произошло кардинальных изменений с ценами. Соответственно, в отечественном агросекторе продолжает царить относительная стабильность.

Об этом свидетельствуют данные на портале Tripoli.land.

Реклама
Читайте также:

Цены на зерновые

Тонна пшеницы в Украине по состоянию на 6 января продается по цене в 8 903 гривны. Продукция подешевела на 129 гривен, если сравнивать с ценами, которые фиксировались 1 января. Отметим, что в последние дни 2025 года стоимость тонны пшеницы держалась на отметке в 9 037 гривен.

null
Цены на пшеницу в Украине. Скриншот: Tripoli.land

Стабильное падение цен фиксируется на рынке ячменя. Так, 6 января цена за тонну установлена на уровне 9 256 гривен. Примечательно, что в конце 2025 года, с 29 по 31 декабря, средняя стоимость продукции колебалась от 9 518 до 9 447 гривен за тонну.

Практически не меняются цены на кукурузу. Например, по состоянию на сейчас тонну можно приобрести по средней цене в 8 892 гривны, тогда как 31 декабря цена на культуру была на уровне 8 883 гривны.

  • Новые цены на зерно — как изменились в первые дни 2026 года - фото 2
    Цены на кукурузу в Украине. Скриншот: Tripoli.land
  • Новые цены на зерно — как изменились в первые дни 2026 года - фото 3
    Цены на ячмень в Украине. Скриншот: Tripoli.land
1 / 2
  • Новые цены на зерно — как изменились в первые дни 2026 года - фото 2
  • Новые цены на зерно — как изменились в первые дни 2026 года - фото 3

Цены на сою

В то же время, как пишет издание Agronews, на агрорынке стремительно дорожает соя. Так, на терминалах закупки происходят по ценам от 18 180 гривен. Отмечается, что стабильный спрос на сою сейчас обеспечивают как переработчики, так и экспортеры.

Ранее мы рассказывали, что российские военные продолжают атаковать важную для Украины портовую инфраструктуру. Известно, как это влияет на стоимость зерновых. Узнавайте также, почему экспорт ячменя может подорожать до 500 долларов за тонну.

цены в Украине зерно цены кукуруза пшеница зерновые
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации