Цены на зерно в Украине — сколько стоят пшеница, кукуруза и ячмень в начале 2026 года

В первые дни 2026 года на украинском агрорынке не произошло кардинальных изменений с ценами. Соответственно, в отечественном агросекторе продолжает царить относительная стабильность.

Об этом свидетельствуют данные на портале Tripoli.land.

Цены на зерновые

Тонна пшеницы в Украине по состоянию на 6 января продается по цене в 8 903 гривны. Продукция подешевела на 129 гривен, если сравнивать с ценами, которые фиксировались 1 января. Отметим, что в последние дни 2025 года стоимость тонны пшеницы держалась на отметке в 9 037 гривен.

Цены на пшеницу в Украине. Скриншот: Tripoli.land

Стабильное падение цен фиксируется на рынке ячменя. Так, 6 января цена за тонну установлена на уровне 9 256 гривен. Примечательно, что в конце 2025 года, с 29 по 31 декабря, средняя стоимость продукции колебалась от 9 518 до 9 447 гривен за тонну.

Практически не меняются цены на кукурузу. Например, по состоянию на сейчас тонну можно приобрести по средней цене в 8 892 гривны, тогда как 31 декабря цена на культуру была на уровне 8 883 гривны.

Цены на кукурузу в Украине. Скриншот: Tripoli.land

Цены на ячмень в Украине. Скриншот: Tripoli.land 1 / 2



Цены на сою

В то же время, как пишет издание Agronews, на агрорынке стремительно дорожает соя. Так, на терминалах закупки происходят по ценам от 18 180 гривен. Отмечается, что стабильный спрос на сою сейчас обеспечивают как переработчики, так и экспортеры.

Ранее мы рассказывали, что российские военные продолжают атаковать важную для Украины портовую инфраструктуру. Известно, как это влияет на стоимость зерновых. Узнавайте также, почему экспорт ячменя может подорожать до 500 долларов за тонну.