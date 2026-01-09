Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Видео

Цены на экспорт зерновых — на чем зарабатывают аграрии

Цены на экспорт зерновых — на чем зарабатывают аграрии

Дата публикации 9 января 2026 06:30
Экспорт фуражной кукурузы — по каким ценам продают продукцию в январе
Деньги. Фото: Новини.LIVE

В Украине в начале 2026 года фуражная кукуруза остается наиболее востребованной культурой на экспортном рынке. Поддержку закупочным ценам оказывает повышенная заинтересованность со стороны экспортеров.

Об этом говорится в публикации Agronews.

Экспорт фуражной кукурузы

Как отмечается, экспортеры заинтересованы в украинской фуражной кукурузе, поскольку хотят привлечь как можно больше предложений и покрыть ранее заключенные контракты.

"Предложение от агропроизводителей находится на невысоком уровне, что дополнительно способствовало росту", — говорится в публикации.

Поэтому цены спроса на фуражную кукурузу в портах Большой Одессы и Дуная за неделю выросли на 1 — 2 доллара за тонну. Так, по состоянию на 9 января ценовые показатели колеблются в пределах 200 — 209 долларов за тонну продукции.

Цены на фуражную кукурузу в Украине

На внутреннем рынке ситуация представляется более стабильной: средняя цена держится на уровне 7 357 гривен за тонну, свидетельствуют данные на портале Tripoli.land.

Примечательно, что показатель не изменятся уже длительное время. Так, цена в 7 357 гривен за тонну фуражной кукурузы держится с 1 января 2026 года.

Ранее стало известно о ситуации с продажами семян подсолнечника. Экспорт из Украины пока остается стабильным, однако местные аграрии рискуют потерять часть заработка в 2026 году. Также мы писали, что на агрорынке в Украине дорожает соя. Спрос на культуру в первую неделю нового года остается на стабильно высоком уровне.

