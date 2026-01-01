Відео
Продати чи притримати — якими будуть ціни на пшеницю у 2026 році

Продати чи притримати — якими будуть ціни на пшеницю у 2026 році

Ua ru
Дата публікації: 1 січня 2026 06:30
Ціни на пшеницю — чого очікувати аграріям у 2026 році
Колоски пшениці на столі. Фото: Freepik

Попри цінову волатильність і зовнішні ризики, споживання пшениці у світі залишається стабільно високим. Це дозволяє прогнозувати відносно передбачуваний і збалансований сезон для більшості аграріїв.

Скільки коштуватиме пшениця у 2026 році та які чинники впливатимуть на ціну, розповіли на порталі "Агрологістика". 

Читайте також:

Які фактори визначатимуть ціни на пшеницю

У 2026 році ситуацію на ринку зернових визначатимуть кілька мікротрендів:

  • зменшення перехідних запасів;
  • попит у країнах, де споживання перевищує виробництво — Північна Африка та Південно-Східна Азія;
  • кліматичні коливання у країнах, які є ключовими виробниками;
  • зміни шляхів постачання, викликані геополітичними подіями;
  • здорожчання добрив та пального.

Провідні аграрні агентства прогнозують, що в цілому світовий ринок зернових рухатиметься у бік підвищеної волатильності. 

Очікувані ціни на пшеницю у 2026 році

Прогнози аналітиків у цьому питанні умовно можна розділити на декілька сценаріїв — оптимістичний, помірний та напружений. Кожен з них спирається на врожайність у ключових країнах-постачальниках та політичні рішення, які впливатимуть на торгівлю.  

Експерти вважають, що середні світові котирування на тверді та м’які сорти пшениці коливатимуться в межах 230–310 доларів за тонну. Опускання цін до нижнього рівня можливе лише за умов надзвичайно високих урожаїв у країнах Європейського Союзу та Канаді.

Водночас подорожчання зерна й вихід за верхню межу діапазону ймовірні у разі скорочення пропозиції, що в останні роки дедалі частіше відбувається через кліматичну нестабільність.

Тож ціни на пшеницю, на думку аналітиків, залежно від сценарію, у 2026 році будуть такими:

  • оптимістичний — 225–250 дол./тонна;
  • помірний — 255–285 дол./тонна;
  • напружений — 290–310 дол./тонна.

Важливе значення тут матиме й курс долара — якщо він відчутно зросте, то вартість пшениці у локальних валютах також може піти вгорі навіть при стабільності світових цін.

Раніше ми розповідали, що відбувалося на ринку зернових у грудні, напередодні новорічних свят.

Також дізнавайтеся, що буде з цінами на основні продукти у 2026 році.

Вікторія Ілюхіна - редактор
Автор:
Вікторія Ілюхіна
