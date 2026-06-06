Мировой аграрный кризис в 2027 году: почему возникнут проблемы с продовольствием

Сбор урожая пшеницы, трактор работает в поле. Фото: УНИАН. Коллаж: Новини.LIVE

В 2027 году мир может оказаться перед серьезным аграрным кризисом. Ряд стран, среди которых и Украина, столкнется с проблемой резкого сокращения обработанных земель. Это будет означать, что аграрии будут собирать меньшие объемы урожаев.

Об этом сказал в интервью Новини.LIVE экономист и советник президента Украины в 2019-2024 годах.

Подробнее о мировом аграрном кризисе

Площадь засеянных гектаров, как отметил Олег Устенко, будет сокращаться из-за дорогостоящего топлива. Зато урожай в этом году будет меньшим из-за дорогостоящих удобрений. И этот тренд будет сохраняться.

"Это означает, что как в 2026 году, так и 2027, мир будет съедать зерно и провизию из предыдущих периодов", — отметил Олег Устенко.

Что будет с ценами на зерно

Запасы агропродовольствия будут немного поддерживать цены на мировых рынках, но подорожанию все равно быть.

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"Для нас увеличение цены — это проблема, но мы выживем, как и Европа", — сказал экономист.

Угроза голода, по словам Олега Устенко, может нависнуть над значительным количеством африканских стран.

Как сообщали Новини.LIVE, тонна пшеницы в Украине в начале июня 2026 года стоит более 10 000 гривен. При этом зерно постепенно теряет в цене. Этот процесс начался еще в конце мая.

Также Новини.LIVE писали, что урожай зерна в Украине в 2025 году уже сократился. Так, всего было собрано 54 млн тонн. Основными для агропромышленности культурами были пшеница, кукуруза и ячмень.