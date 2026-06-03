Фуражная кукуруза теряет в цене: почему это происходит и что будет дальше

Поле с кукурузой, мужчина держит человек в руках. Фото: УНИАН, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

В Украине на рынке фуражной кукурузы снижаются цены на зерновую. Несмотря на то, что спрос от потребителей оставался на стабильно высоком уровне, продукция в течение недели стала дешевле на 100-200 гривен.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на АПК-Информ.

Почему дешевеет фуражная кукуруза

Основная причина обновления цен — изменения на экспортном рынке зерна. Основным фактором давления было снижение цен на экспортном рынке зерна.

"Количество предложений кукурузы было ограниченным из-за сдерживания продаж аграриями, что в свою очередь сдерживало более существенное снижение цен", — говорится в сообщении.

Цены на фуражную кукурузу в Украине

По состоянию на 3 июня тонна фуражной кукурузы продается по средней цене 9681 гривен, свидетельствуют данные на сайте Tripoli.land. Стоимость зерновой в последние дни менялась, наблюдается тенденция к ее удешевлению. Так, например, 27 мая средняя цена на тонну фуражной кукурузы была на уровне 9731 гривен, однако затем начался резкий спад. Уже 29 мая средний ценовой показатель составил 9861. С тех пор цена фуражной кукурузы в Украине остается неизменной.

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