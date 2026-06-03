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Главная Финансы Цены на зерно в первые дни лета: какая культура подешевела на агрорынке

Цены на зерно в первые дни лета: какая культура подешевела на агрорынке

Ua ru
Дата публикации 3 июня 2026 06:32
Фуражная кукуруза теряет в цене: почему это происходит и что будет дальше
Поле с кукурузой, мужчина держит человек в руках. Фото: УНИАН, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

В Украине на рынке фуражной кукурузы снижаются цены на зерновую. Несмотря на то, что спрос от потребителей оставался на стабильно высоком уровне, продукция в течение недели стала дешевле на 100-200 гривен.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на АПК-Информ.

Почему дешевеет фуражная кукуруза

Основная причина обновления цен — изменения на экспортном рынке зерна. Основным фактором давления было снижение цен на экспортном рынке зерна.

"Количество предложений кукурузы было ограниченным из-за сдерживания продаж аграриями, что в свою очередь сдерживало более существенное снижение цен", — говорится в сообщении.

Цены на фуражную кукурузу в Украине

По состоянию на 3 июня тонна фуражной кукурузы продается по средней цене 9681 гривен, свидетельствуют данные на сайте Tripoli.land. Стоимость зерновой в последние дни менялась, наблюдается тенденция к ее удешевлению. Так, например, 27 мая средняя цена на тонну фуражной кукурузы была на уровне 9731 гривен, однако затем начался резкий спад. Уже 29 мая средний ценовой показатель составил 9861. С тех пор цена фуражной кукурузы в Украине остается неизменной.

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Как сообщали Новини.LIVE, в Украине наблюдается снижение цен на фуражную пшеницу. Причина: низкая торгово-закупочная активность на рынке зерна. В последние дни весны зерновая подешевела до 10 086 гривен.

Еще Новини.LIVE писали, что фуражный ячмень в конце весны начал прибавлять в цене. Этому способствовали компании, которые формируют новые запасы продукции. Минимальные цены устанавливают лишь отдельные предприятия.

цены в Украине кукуруза цены на зерно
Виталий Чайка - Редактор экономических новостей
Автор:
Виталий Чайка
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