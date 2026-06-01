Цены на зерно: почему фуражная пшеница подешевела до 10 000 грн за тонну

В Украине падают закупочные цены на фуражную пшеницу. Причиной этому является низкая торгово-закупочная активность на рынке зерна.

Закупочные цены на фуражную пшеницу

Относительно цен на пшеницу нового урожая, то они остаются практически без изменений. Поэтому покупатели ждут, что фермеры начнут активно продавать продукцию накануне уборочной кампании.

Дополнительно на цены давят смежные рынки продовольственной пшеницы и фуражных зерновых. Так, в портах Большой Одессы и Дуная фуражная пшеница на продажу подешевела на 1-2 доллара - до 221 долларов за тонну.

Сколько стоит фуражная пшеница в Украине

На внутреннем рынке, как свидетельствуют данные на сайте Tripoli.land, тонна фуражной пшеницы 1 июня стоит 10 086 гривен. Относительно общей ситуации с ценами, то стоит отметить, что пшеница в последние дни начала дешеветь. так, 29 мая тонна зерновой продавалась по цене в 10 086 гривен, но 30 мая подорожала до 10 091 гривен. Однако 31 мая фуражная пшеница снова подешевела на 5 гривен, и сейчас тонну можно приобрести за 10 086 гривен.

Цены на кукурузу, ячмень, сою и рожь

В Украине рожь 1 июня продается по 10 147 гривен за тонну. Цены были неизменными на протяжении всего мая. Цены на ячмень на рынке тоже остаются стабильными уже длительный период. Сейчас тонна стоит 8 967 гривен. Что касается кукурузы, то за тонну этой зерновой надо в среднем платить 10 557 гривен. Зато соя сейчас продается по 20 389 гривен за тонну.

