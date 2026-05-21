Цены на зерно в Украине: что произошло на рынке ячменя в конце мая

Комбайн, грузовик и ячменное поле. Фото: Новини.LIVE, УНИАН. Коллаж: Новини.LIVE

Рынок ячменя в Украине продолжает оставаться стабильным, в отличие от рынка пшеницы, где фиксируется постепенный рост цен. В то же время часть покупателей фиксируют максимальные и приближенные к ним цены на ячмень. Все из-за того, что они пытаются привлечь дополнительные объемы сырья.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на информагентство АПК-Информ.

Ситуация на рынке ячменя

Отмечается, что предложений зерновой почти не поступало.

"Аграрии, которые имели в наличии остатки ячменя, не спешили с реализацией, не исключая роста цен в ближайшее время", — говорится в статье.

Сколько стоит ячмень в Украине

Тонна ячменя на внутреннем рынке 21 мая стоит 8952 гривен, свидетельствуют данные на портале Tripoli.land. В течение последних дней фиксируется незначительное удешевление зерновой. Так, 18 мая ячмень стоил 9040 гривен. А 13 мая тонну можно было купить за 9031 гривен за тонну.

Читайте также:

Сколько стоят кукуруза, пшеница и рапс в Украине

Средние цены на рапс 21 мая колеблются в пределах 23 727 гривен за тонну. Интересно, что стоимость зерновой не меняется в мае. А кукуруза стоит 10 496 гривен за тонну. Цены на эту культуру повышаются: 19 мая тонна стоила 10 476 гривен, а 18 мая — 10 468 гривен за тонну. Рапс по состоянию на сейчас торгуется по средним ценам в 10 010 гривен за тонну.

Как сообщали Новини.LIVE, в Украине в 2026 году будет действовать несколько государственных программ для поддержки аграриев. Например, они смогут воспользоваться программой агрострахования. Так, государство компенсирует им до 60% стоимости страхования.

Как писали Новини.LIVE, фуражная кукуруза в Украине стоит более 11 000 гривен. Но продукция на Юге страны продается еще дороже. Известно, какая ситуация на рынке.