Цены на подсолнечник — почему дешевеют семена и чего ждать дальше

Цены на подсолнечник "устали" расти — каких ждать изменений
Цены на подсолнечник в Украине снижаются после длительного подорожания. Впрочем, на перерабатывающих заводах пока не спешат закупать продукцию.
Об этом говорится на сайте Всеукраинской аграрной Рады (ВАР).
Цены на подсолнечник
Переработчики уже закрыли до 70% потребностей в подсолнечнике на февраль 2026 года, поэтому их закупочная активность постепенно "угасает", отмечается в статье.
"Если еще в начале прошлой недели многие были готовы торговаться и давать надбавки, то сейчас на рынке уже фиксируются первые попытки давления на цены", — подчеркивается в публикации.
Что будет дальше
По прогнозам, уже в ближайшей перспективе на украинском рынке подсолнечник продолжит дешеветь. Так, в пиковые периоды подсолнечник с масличностью 48% торговался по ценам до 29 700 гривен за тонну, если речь шла о небольших партиях продукции. Теперь цены колеблются от 28 800 до 29 000 гривен за тонну.
При этом ожидается, что вскоре цена подсолнечника может упасть еще на 500 — 700 гривен.
