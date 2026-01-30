Цены на подсолнечник — почему дешевеют семена и чего ждать дальше

Деньги. Фото: Новини.LIVE

Цены на подсолнечник в Украине снижаются после длительного подорожания. Впрочем, на перерабатывающих заводах пока не спешат закупать продукцию.

Об этом говорится на сайте Всеукраинской аграрной Рады (ВАР).

Переработчики уже закрыли до 70% потребностей в подсолнечнике на февраль 2026 года, поэтому их закупочная активность постепенно "угасает", отмечается в статье.

"Если еще в начале прошлой недели многие были готовы торговаться и давать надбавки, то сейчас на рынке уже фиксируются первые попытки давления на цены", — подчеркивается в публикации.

По прогнозам, уже в ближайшей перспективе на украинском рынке подсолнечник продолжит дешеветь. Так, в пиковые периоды подсолнечник с масличностью 48% торговался по ценам до 29 700 гривен за тонну, если речь шла о небольших партиях продукции. Теперь цены колеблются от 28 800 до 29 000 гривен за тонну.

При этом ожидается, что вскоре цена подсолнечника может упасть еще на 500 — 700 гривен.

Ранее мы рассказывали о подорожании сои. Так, в последнюю неделю января переработчики увеличили закупочные цены на пода 1 000 гривен за тонну. Сейчас соя является одной из самых дорогих культур на агрорынке. Также писали, по каким ценам в январе продается фуражный ячмень. Продукция интересна как трейдерам, так и внутренним потребителям.