Видео

Кукуруза дороже, пшеница дешевле — как изменились цены на рынке

Кукуруза дороже, пшеница дешевле — как изменились цены на рынке

Ua ru
Дата публикации 20 ноября 2025 06:30
обновлено: 22:52
Цены на пшеницу, кукурузу, сою и подсолнечник — какие изменения произошли в ноябре 2025
Сбор урожая пшеницы. Фото: УНИАН

В Украине на агрорынке цены на продукцию зависеть от ситуации с жатвой, а также от активности со стороны трейдеров. Например, кукурузу постепенно дешевеет, тогда как цены на пшеницу держатся на более-менее одном уровне.

Об этом рассказали аналитики Украинской универсальной биржи (УУБ).

Читайте также:

Цены на пшеницу, кукурузу и сою

Как отметили эксперты, в течение последней недели на украинском агрорынке продолжалась дивергенция динамик (несоответствие между ценой и индикатором, — ред).

"Внутренний сегмент кукурузы зафиксировал легкую нисходящую коррекцию под давлением слабого экспорта, тогда как ее значительный производственный потенциал формирует риски сезонного накопления остатков. Пшеница удерживалась в ценовом коридоре на фоне ситуативной активности трейдеров и сохранения спреда между классами", — говорится в сообщении.

Относительно рынка масличных в Украине то, например подсолнечник прибавлял в цене, поскольку стабилизировалась ситуация с масличным сегментом. В то же время соя удерживала максимумы на устойчивом импортном спросе и обновлении ценовых пиков на шрот.

На глобальные изменения повлияли действия Китая, который объявил о намерениях закупить сою. Из-за этого фьючерсы на эту культуру несколько повысились. Пшеница также продемонстрировала заметное повышение, тогда как кукуруза росла сдержаннее.

Что еще стоит знать

Из-за ограниченного предложения на рынке и нежелания аграриев продавать продукцию, цены на сою (соевые бобы), стремительно растут. Так, с октября 2025 года и в течение ноября культура подорожала на 900 гривен.
Так, по состоянию на 15 ноября тонна сои на украинском агрорынке стоит 18,2 тысячи гривен.

Недавно мы рассказывали, почему дорожает рапс. Известно, за сколько можно продать тонну в ноябре. Еще мы писали, что цены на зерно вскоре изменятся. Аналитики ожидают, что экспорт подорожает на 30 долларов.

