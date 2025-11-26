Видео
Україна
Цены на сою — можно ли заработать на экспорте в ноябре

Цены на сою — можно ли заработать на экспорте в ноябре

Ua ru
Дата публикации 26 ноября 2025 06:30
обновлено: 07:41
Цены на сою и экспорт — что стало причиной изменений в ноябре 2025 года
Соя. Фото: Unsplash

Украинская соя продолжает пользоваться спросом на экспортном рынке. Тем временем аграриям постепенно возмещают экспортную пошлину, поэтому цены на сою продолжают расти.

Редакция сайта Новини.LIVE рассказывает об этом подробнее.

Экспорт сои

Цены спроса на сою по состоянию на 26 ноября повысились до 415-425 долларов за тонну, а иногда даже фиксировались на уровне 430 долларов за тонну, говорится в публикации АПК-Информ. Как отмечается, в ноябре в Евросоюз отправили еще больше продукции — за 20 дней месяца на агрорынок поступило 126 тысяч тонн сои (в октябре за аналогичный период было 22 тысячи тонн).

Цены на сою в Украине

По данным на сайте Tripoli.land, по состоянию на среду, 26 ноября тонна сои в Украине в среднем стоит 17 557 гривен за тонну. За последние восемь дней зернобобовая культура стала дороже на 172 гривны.

null
Цены на сою в Украине. Скриншот: Tripoli.land

Так, во вторник, 18 ноября ценник на тонну сои был на уровне 17 385 гривен. В дальнейшем средние цены только росли: за четыре дня, то есть до 21 ноября, средняя стоимость сои подскочила до отметки в 17 554 гривны.

По такой цене соя продавалась до субботы, 22 ноября. В понедельник, 24 ноября продукция подорожала на три гривны — до 17 557 гривен/тонна. По такой же средней цене соя продается и в среду, 26 ноября.

Ранее мы рассказывали о ситуации на рынке пшеницы. Так, на глобальном рынке зерно медленно, но дорожает в ноябре, тогда как в Украине наблюдается несколько иная ситуация. Еще мы объясняли причины стремительного подорожания рапса. Известно, по какой цене продается тонна в ноябре.

Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
