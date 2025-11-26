Цены на сою и экспорт — что стало причиной изменений в ноябре 2025 года

Соя. Фото: Unsplash

Украинская соя продолжает пользоваться спросом на экспортном рынке. Тем временем аграриям постепенно возмещают экспортную пошлину, поэтому цены на сою продолжают расти.

Экспорт сои

Цены спроса на сою по состоянию на 26 ноября повысились до 415-425 долларов за тонну, а иногда даже фиксировались на уровне 430 долларов за тонну, говорится в публикации АПК-Информ. Как отмечается, в ноябре в Евросоюз отправили еще больше продукции — за 20 дней месяца на агрорынок поступило 126 тысяч тонн сои (в октябре за аналогичный период было 22 тысячи тонн).

Цены на сою в Украине

По данным на сайте Tripoli.land, по состоянию на среду, 26 ноября тонна сои в Украине в среднем стоит 17 557 гривен за тонну. За последние восемь дней зернобобовая культура стала дороже на 172 гривны.

Цены на сою в Украине. Скриншот: Tripoli.land

Так, во вторник, 18 ноября ценник на тонну сои был на уровне 17 385 гривен. В дальнейшем средние цены только росли: за четыре дня, то есть до 21 ноября, средняя стоимость сои подскочила до отметки в 17 554 гривны.

По такой цене соя продавалась до субботы, 22 ноября. В понедельник, 24 ноября продукция подорожала на три гривны — до 17 557 гривен/тонна. По такой же средней цене соя продается и в среду, 26 ноября.

