Цены на пшеницу в Украине — какая ситуация в первые дни зимы

Пшеница в Украине в последний месяц 2025 года дешевеет. Так, в декабре цена на тонну снизилась более чем на 100 гривен.

Подробнее о рынке пшеницы

Снижение цен, как говорится в публикации АПК-Информ, происходит на фоне соответствующей динамики на экспортном рынке. Среди переработчиков есть спрос, но дорогая логистика и удары российской армии по портовой инфраструктуре оказывают поддержку ценам. Тем временем спрос трейдеров постепенно падает.

Какая цена пшеницы на сегодня

Цены спроса на пшеницу 2 класса и фуражную пшеницу сейчас находятся на уровне от 9,8 тыс. до 10,8 тыс. гривен за тонну. Зато фуражная и продовольственная пшеница в портах (на экспорт) подешевела на 3-4 доллара — сейчас цена от 204 до 220 долларов.

О чем еще стоит знать

Напомним, с началом декабря начался спад цен на экспорт кукурузы. Для снижения стоимости есть две причины:

на экспортном рынке сохраняется соответствующая динамика по фуражной кукурузе;

предложение зерновой постепенно растет.

Примечательно, что кукуруза дешевела, в основном, в южных регионах Украины.

Ранее мы рассказывали, как в декабре продаются соя и рапс. Известно, как и почему меняются цены на культуры. Еще мы объясняли, каким будет урожай зерновых в 2025 году и превзойдет ли он показатели 2024-го.