Цены на пшеницу в Украине — какая ситуация в первые дни зимы

Пшеница не дорожает — что происходит с ценами в начале зимы
Пшеница в Украине в последний месяц 2025 года дешевеет. Так, в декабре цена на тонну снизилась более чем на 100 гривен.
Редакция сайта Новини.LIVE рассказывает об этом подробнее.
Подробнее о рынке пшеницы
Снижение цен, как говорится в публикации АПК-Информ, происходит на фоне соответствующей динамики на экспортном рынке. Среди переработчиков есть спрос, но дорогая логистика и удары российской армии по портовой инфраструктуре оказывают поддержку ценам. Тем временем спрос трейдеров постепенно падает.
Какая цена пшеницы на сегодня
Цены спроса на пшеницу 2 класса и фуражную пшеницу сейчас находятся на уровне от 9,8 тыс. до 10,8 тыс. гривен за тонну. Зато фуражная и продовольственная пшеница в портах (на экспорт) подешевела на 3-4 доллара — сейчас цена от 204 до 220 долларов.
О чем еще стоит знать
Напомним, с началом декабря начался спад цен на экспорт кукурузы. Для снижения стоимости есть две причины:
- на экспортном рынке сохраняется соответствующая динамика по фуражной кукурузе;
- предложение зерновой постепенно растет.
Примечательно, что кукуруза дешевела, в основном, в южных регионах Украины.
Ранее мы рассказывали, как в декабре продаются соя и рапс. Известно, как и почему меняются цены на культуры. Еще мы объясняли, каким будет урожай зерновых в 2025 году и превзойдет ли он показатели 2024-го.
Читайте Новини.LIVE!