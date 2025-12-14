Цены на рапс могут существенно вырасти — в чем причина

Рапс будет стоить по 500 евро за тонну — почему так подорожает
Украина продолжает экспортировать рапс за границу, а цены экспорта достигают 480 долларов за тонну. Однако уже вскоре на агрорынке могут произойти ощутимые изменения.
Редакция сайта Новости.LIVE рассказывает об этом подробнее.
Цена на рапс сегодня
Как говорится на сайте кооператива ПУСК, на европейском рынке цены на рапс снижаются или повышаются на 2-3%. Тем временем на рынке в Украине условная цена держится на уровне 550 — 560 долларов за тонну.
"Однако культура может пойти вверх. Ключевым драйвером сейчас является соя: в случае ее роста рапс также может подорожать до 500 — 510 евро за тонну", — отметили аналитики.
О чем еще стоит знать
Напомним, что на рынке рапса в декабре сохраняется относительно стабильная ситуация. Некоторые заводы активно закупают продукции, из-за нехватки других культур.
Уже вскоре должна начаться форвардная торговля рапсом урожая 2026 года. При этом первые индикаторы на рапс нового урожая озвучивают от 340 долларов до 435 долларов за тонну и поставки незначительных партий в июле-августе.
Ранее мы рассказывали о ценах на фуражную кукурузу. На стоимость в декабре сильно влияет низкое качество зерен. Также мы писали, что пшеница не дорожает в декабре. Известно, сколько надо заплатить за тонну.
