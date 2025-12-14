Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКино и сериалыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы Рапс будет стоить по 500 евро за тонну — почему так подорожает

Рапс будет стоить по 500 евро за тонну — почему так подорожает

Ua ru
Дата публикации 14 декабря 2025 06:30
Цены на рапс могут существенно вырасти — в чем причина
Комбайн в поле. Фото: УНИАН

Украина продолжает экспортировать рапс за границу, а цены экспорта достигают 480 долларов за тонну. Однако уже вскоре на агрорынке могут произойти ощутимые изменения.

Редакция сайта Новости.LIVE рассказывает об этом подробнее.

Реклама
Читайте также:

Цена на рапс сегодня

Как говорится на сайте кооператива ПУСК, на европейском рынке цены на рапс снижаются или повышаются на 2-3%. Тем временем на рынке в Украине условная цена держится на уровне 550 — 560 долларов за тонну.

"Однако культура может пойти вверх. Ключевым драйвером сейчас является соя: в случае ее роста рапс также может подорожать до 500 — 510 евро за тонну", — отметили аналитики.

О чем еще стоит знать

Напомним, что на рынке рапса в декабре сохраняется относительно стабильная ситуация. Некоторые заводы активно закупают продукции, из-за нехватки других культур.

Уже вскоре должна начаться форвардная торговля рапсом урожая 2026 года. При этом первые индикаторы на рапс нового урожая озвучивают от 340 долларов до 435 долларов за тонну и поставки незначительных партий в июле-августе.

Ранее мы рассказывали о ценах на фуражную кукурузу. На стоимость в декабре сильно влияет низкое качество зерен. Также мы писали, что пшеница не дорожает в декабре. Известно, сколько надо заплатить за тонну.

цены в Украине цены ячмень агропромышленность зерновые
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации