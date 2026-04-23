Цены на пшеницу в Украине: сколько денег надо, чтобы купить тонну зерна

Колоски пшеницы, деньги в руках.

В Украине цены на пшеницу остаются стабильными: существенные колебания на рынке не зафиксированы. В то же время переработчики покупают зерновую, но на максимальные цены соглашаются не все. Что касается трейдеров, то их активность на рынке зерна постепенно падает.

В публикации указывается, что понижательная ценовая динамика на экспортном рынке пшеницы давит на цены. Впрочем аграрии не очень активно поставляют сырье, поэтому снижение цен не происходит.

"Спрос со стороны большинства трейдеров несколько снизился, что также влияло на постепенное снижение цен", — говорится в материале.

Цены на пшеницу

Тонна пшеницы по состоянию на 23 апреля в среднем стоит 9 779 гривен, как свидетельствуют данные на портале Tripoli.land. В течение последней недели ситуация с ценами была неоднородной: пшеница на внутреннем рынке как дорожала, так и дешевела. Например, 15 апреля тонна пшеницы продавалась по средней цене в 9 712 гривен, а к 20 апреля зерновая подешевела до 9 662 гривен за тонну. Рост цен на пшеницу начался с 21 апреля: сначала тонна подорожала до 9 712 гривен, а 22 апреля — до 9 779 гривен.

А цены на продовольственную и фуражную пшеницу в портах Украины находились в пределах от 215 до 222 долларов за тонну и от 209 до 217 долларов за тонну (с доставкой в порт).

