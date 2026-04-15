Цены на пшеницу и кукурузу: какие изменения произошли с ценами на зерновые

В апреле на украинском рынке зерновых сохраняется, в основном, сдержанная динамика. Например, цены на пшеницу остаются стабильными. В то же время на рынке кукурузы фиксируются определенные изменения.

Цены на пшеницу в Украине

Рынок продолжает быть сбалансированным и, как отмечается в материале, изменения происходят на фоне спроса на внутреннем и внешнем рынках. Соответственно, на рынке пшеницы отсутствуют существенные колебания. Что касается цен, то они таковы:

пшеница 2 класса стоит 10 952 гривен за тонну;

пшеница 3 класса — 10 627 гривен за тонну;

пшеница 4 класса — 10 399 гривен за тонну.

Как изменились цены на кукурузу

На рынке кукурузы началась положительная динамика — цены постепенно растут. Так, экспортные цены колеблются от 214 до 217 долларов за тонну (9266 — 9396 гривен). А доставка кукурузы в порт подорожала на 4 гривны и стоит сейчас 10 673 гривен за тонну.

Как сообщали Новини.LIVE, пасхальный период повлиял на рынок пшеницы. Цены не менялись или же происходило незначительное удешевление продукции.

