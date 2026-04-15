Цены на пшеницу и кукурузу: какие изменения произошли с ценами на зерновые

Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородГламурРынок трудаМодаTravelКультРынок недвижимостиШоубизнесТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы Цены на пшеницу и кукурузу: как изменились

Цены на пшеницу и кукурузу: как изменились

Ua ru
Дата публикации 15 апреля 2026 06:30
Деньги на столе. Фото: Новини.LIVE

В апреле на украинском рынке зерновых сохраняется, в основном, сдержанная динамика. Например, цены на пшеницу остаются стабильными. В то же время на рынке кукурузы фиксируются определенные изменения.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на GrainTrade.

Цены на пшеницу в Украине

Рынок продолжает быть сбалансированным и, как отмечается в материале, изменения происходят на фоне спроса на внутреннем и внешнем рынках. Соответственно, на рынке пшеницы отсутствуют существенные колебания. Что касается цен, то они таковы:

  • пшеница 2 класса стоит 10 952 гривен за тонну;
  • пшеница 3 класса — 10 627 гривен за тонну;
  • пшеница 4 класса — 10 399 гривен за тонну.

Как изменились цены на кукурузу

На рынке кукурузы началась положительная динамика — цены постепенно растут. Так, экспортные цены колеблются от 214 до 217 долларов за тонну (9266 — 9396 гривен). А доставка кукурузы в порт подорожала на 4 гривны и стоит сейчас 10 673 гривен за тонну.

Как сообщали Новини.LIVE, пасхальный период повлиял на рынок пшеницы. Цены не менялись или же происходило незначительное удешевление продукции. Известно, сколько стоит тонна зерна.

Как писали Новини.LIVE, цены на ячмень сейчас колеблются от от 9100 до 10 500 гривен за тонну. В морских портах ячмень дешевле. Так, здесь стоимость тонны колеблется от 9473 до 9690 гривен.

цены в Украине кукуруза цены на зерно
Виталий Чайка - Редактор экономических новостей
Автор:
Виталий Чайка
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации