Главная Финансы Цены на ячмень: за сколько продают зерновые на экспорт

Дата публикации 9 апреля 2026 06:36
Цены на ячмень в Украине: как подорожала тонна
Комбайн убирает ячмень и деньги в конверте. Фото: Новини.LIVE, УНИАН. Коллаж: Новини.LIVE

Украина является одной из ключевых стран-экспортеров ячменя. Поэтому цены на ячмень зависят от основных потребителей, а также от качественной работы мировых маркетинговых каналов. Так, в первую неделю апреля на украинском агрорынке фиксируется подорожание фуражного ячменя.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на информагентство АПК-Информ.

Сколько стоит фуражный ячмень

Цены спроса на фуражный ячмень находятся на отметках от 9100 до 10 500 гривен за тонну. В то же время в морских портах страны продукция реализуется по несколько более низким ценам. Так, тонна ячменя стоит от 9473 до 9690 гривен.

Ситуация на рынке фуражного ячменя в Украине

Темпы торгово-закупочной деятельности были невысокими, однако наблюдалось определенное оживление. Оно связано с активными подготовительными работами к посевной кампании. Поддержку ценам оказывали:

  • сокращение предложений зерновой на рынке;
  • активный спрос некоторых покупателей;
  • проблемы с логистикой.

Что еще стоит знать

Напомним, что на агрорынке дорожает рапс. По обновленным ценам реализуется продукция, которую отдают на экспорт. Так, тонна рапса сейчас стоит до 565 долларов за тонну (24 492 гривен). Добавляет в цене и рапс из нового урожая.

Как рассказывали Новини.LIVE, соя подорожала на 0,3% в начале апреля. Теперь тонна культуры стоит более 19 000 гривен. Известно, почему цены растут. Еще Новини.LIVE писали, что кукурузу торгуют по сделкам с ценами на уровне до 216 долларов (9 417 гривен) за тонну. Такую сумму выплатят, если заказчик получит продукцию оперативно.

Виталий Чайка - Редактор экономических новостей
Виталий Чайка
