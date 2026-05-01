Цены на лук: сколько теперь стоит килограмм для украинцев

В Украине дорожает репчатый лук. Рост цен на этот овощ фиксируется впервые с мая 2025 года. По состоянию на конец апреля фермеры отгружают овощ в пределах 4 — 9 гривен за килограмм.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на EastFruit.

Почему дорожает репчатый лук

Как отмечается, это стало возможным из-за ряда факторов. Так, спрос на лук все еще высок, но предложения мало, особенно качественного лука. Тем временем местные хозяйства понемногу исчерпывают свои запасы из-за сезонности.

Фермеры ожидают, что цены на лук будут расти. Сейчас овощ все еще стоит в среднем на 68% меньше аналогичного периода прошлого года. Как прогнозируется, репчатый лук будет дорожать, пока местные хозяйства не передадут на рынок новый урожай.

Сколько стоит репчатый лук в супермаркетах

Репчатый лук, как свидетельствуют данные на портале Минфин, в среднем стоит 11 гривен. Супермаркеты по состоянию на 1 мая предлагают потребителям покупать овощ по таким ценам:

Novus — 8,5 гривен за килограмм;

Megamarket — 16 гривен за килограмм;

Auchan — 8,5 гривен за килограмм.

Отметим, что среднемесячная цена на репчатый лук в марте была на уровне 8,3 гривен за килограмм.

