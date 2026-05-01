Главная Финансы Впервые с 2025 года: какой овощ в Украине стремительно дорожает

Впервые с 2025 года: какой овощ в Украине стремительно дорожает

Дата публикации 1 мая 2026 17:35
Цены на лук: сколько теперь стоит килограмм для украинцев
Овощи, деньги в кошельке. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

В Украине дорожает репчатый лук. Рост цен на этот овощ фиксируется впервые с мая 2025 года. По состоянию на конец апреля фермеры отгружают овощ в пределах 4 — 9 гривен за килограмм.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на EastFruit.

Почему дорожает репчатый лук

Как отмечается, это стало возможным из-за ряда факторов. Так, спрос на лук все еще высок, но предложения мало, особенно качественного лука. Тем временем местные хозяйства понемногу исчерпывают свои запасы из-за сезонности.

Фермеры ожидают, что цены на лук будут расти. Сейчас овощ все еще стоит в среднем на 68% меньше аналогичного периода прошлого года. Как прогнозируется, репчатый лук будет дорожать, пока местные хозяйства не передадут на рынок новый урожай.

Сколько стоит репчатый лук в супермаркетах

Репчатый лук, как свидетельствуют данные на портале Минфин, в среднем стоит 11 гривен. Супермаркеты по состоянию на 1 мая предлагают потребителям покупать овощ по таким ценам:

  • Novus — 8,5 гривен за килограмм;
  • Megamarket — 16 гривен за килограмм;
  • Auchan — 8,5 гривен за килограмм.

Отметим, что среднемесячная цена на репчатый лук в марте была на уровне 8,3 гривен за килограмм.

Как сообщали Новини.LIVE, в Украине дешевеют томаты. Причина: на рынке появилась продукция из местных теплиц. Благодаря этому томаты за неделю стали дешевле на 13%.

Еще Новини.LIVE писали о ценах на спаржу. Так, из-за нестабильной погоды, курсовых колебаний и общего подорожания производства цены на этот продукт, по сравнению с прошлым годом, выросли на 20-25%. Известно, сколько сейчас стоит овощ.

Виталий Чайка - Редактор экономических новостей
Автор:
Виталий Чайка
