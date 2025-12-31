Цены на кукурузу — сколько стоит экспорт тонны кукурузы

Кукуруза. Фото: УНИАН

В Украине постепенно спадают обороты экспорта кукурузы через морские порты. Соответствующим образом реагируют и цены.

Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале Spike Brokers.

Цены на экспорт кукурузы сегодня

Как отмечается, сейчас стоимость доставки одной тонны кукурузы стоит 204 доллара. При этом цены могут снизиться еще на 5 долларов.

"Давление на цены усиливается из-за роста рисков и дополнительных расходов при экспорте морскими портами. В то же время рынок ожидает поступления значительных объемов урожая — неубранными остаются 551 тысяча гектаров кукурузы", — говорится в сообщении.

Аналитики считают, что этот объем может добавить еще до 4,5 миллиона тонн вала.

Что еще стоит знать

Напомним, что накануне зимних праздников на украинском агрорынке практически остановились операции по покупке или продаже продукции. Этот период, по мнению руководителя Украинской зерновой ассоциации Николая Горбачева, может продлиться до середины января 2026 года. Параллельно с этим все компании пересматривают свои модели управления рисками из-за постоянных российских атак на портовую инфраструктуру Украины.

"Значительная часть наших покупателей уже законтрактована в отдельных странах вплоть до марта включительно - сейчас нет того спроса, который мог бы стать драйвером роста цен", — отметил Горбачев.

Сейчас средние и крупные компании в основном создают запасы продукции на элеваторах.

Ранее мы рассказывали, что соя, которую отправляют на экспорт, постепенно падает в цене. Известно, с чем это связано. Узнавайте также, как меняются продажи зерна под влиянием полномасштабной войны.