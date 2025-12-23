Видео
Видео

Цены на подсолнечник "затормозили" — сколько теперь стоит тонна

Цены на подсолнечник "затормозили" — сколько теперь стоит тонна

Ua ru
Дата публикации 23 декабря 2025 06:30
Цены на подсолнечник в Украине — как изменились в конце декабря
Деньги в кошельке. Фото: Новини.LIVE

На рынке подсолнечника в Украине в последние дни сохраняются тенденции, которые влияют на снижение стоимости семян. В то же время торговая активность остается умеренной.

Об этом говорится в публикации издания АПК-Информ.

Читайте также:

Рынок подсолнечника в Украине в декабре 2025 года

Как отмечается, изменения на рынке обусловлены:

  • негативной динамикой цен в секторе подсолнечного масла;
  • сокращением предложений от аграриев, которые ждут улучшения ценовых показателей;
  • приближением праздников;
  • низким спросом со стороны некоторых крупных заводов, поскольку они имеют запас сырья.

Цены на подсолнечник

Цены спроса упали на 300 гривен, а в некоторых предложениях на 600 гривен. То есть, если говорить об экспорте, то тонна семян стоит до 29 000 гривен (с доставкой в порт).

В то же время на внутреннем рынке, как свидетельствуют данные на сайте Tripoli.land, по состоянию на 23 декабря за тонну подсолнечника можно выторговать, в среднем, 27 652 гривны. Такой ценовой показатель держится с 20 декабря.

null
Цены на подсолнечник. Скриншот:Tripoli.land

Примечательно, что в последние дни подсолнечник постепенно дешевел. Так, в последние дни продукция подешевела на 368 гривен — с 15 декабря по 20 декабря цена снизилась с 28 020 гривен за тонну до 27 652 гривен за тонну.

Ранее мы рассказывали о падении цен на экспортном рынке сои. Доставить одну тонну культуры за границу сейчас стоит до 427 долларов. Также мы писали, как изменились цены на продовольственную пшеницу. Существенное влияние на рынок оказывают обстрелы припортовой инфраструктуры со стороны РФ.

Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
