Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМодаМир туризмаКультРынок недвижимостиГламурТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУСтильМентальное здоровьеГороскопFashionЕвровидениеНацотборПередоваяПутешествияТрадицииПогодаПолитикаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксЗдоровьеУкраина АрхивРезервОгоПризывЭкономистКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы Тонна фуражной кукурузы стоит более 9 000 грн: что дальше будет с ценами

Ua ru
Дата публикации 27 апреля 2026 06:30
Цены на зерновые в Украине: что происходит на рынке фуражной кукурузы сейчас
Деньги, кукуруза. Фото: УНИАН, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

На рынке фуражной кукурузы с началом новой недели наблюдается повышение цен. Местами они выросли от 100 до 300 гривен за тонну. При чем стоимость зерновой еще имеет потенциал для дальнейшего роста.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на АПК-Информ.

Как меняется рынок кукурузы

На рынке фуражной кукурузы сохраняется высокий спрос на зерновую. Его обеспечивают:

  • внутренние потребители;
  • трейдеры.

В то же время на экспортном рынке кукуруза тоже активно дорожает, а недостаточно активное поступление предложений зерновой от аграриев оказывает поддержку ценам.

Цены на фуражную кукурузу

Тонна фуражной кукурузы по состоянию на 27 апреля в среднем стоит, как свидетельствуют данные на портале Tripoli.land, 9 021 гривен. Неделю назад — 19 апреля, средняя цена находилась на отметке в 8 971 гривен за тонну. То есть за 8 дней фуражная кукуруза подорожала на 50 гривен.

Как писали Новини.LIVE, Украина в этом году может потерять урожай фруктов. Председатель Украинской плодоовощной ассоциации Тарас Баштанник объяснил, что холодная погода не способствует естественному опылению в садах: пчелы и шмели до сих пор находятся в ульях. Отсутствие опыления может привести к потере урожая до 40%.

Еще Новини.LIVE рассказывали, что базовые продукты в этом году будут дороже. На цены будут влиять боевые действия на Ближнем Востоке. Ожидается, что больше всего прибавят в цене импортные и тепличные овощи с фруктами.

цены в Украине цены на зерно сорт кукурузы
Виталий Чайка - Редактор экономических новостей
Автор:
Виталий Чайка
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации