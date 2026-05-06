Цены на фуражную кукурузу в Украине: сколько сейчас стоит тонна

Поле с кукурузой, деньги.

Цены на фуражную кукурузу продолжают расти в мае. В частности в течение последней недели сохранялась повышательная ценовая динамика. Известно, как изменилась стоимость зерновой.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на АПК-Информ.

Что происходит с ценами на фуражную кукурузу

Фуражная кукуруза, как отмечается в материале, дорожает из-за ряда факторов. На цены, в частности, влияют:

ситуация на экспортном рынке;

активный спрос трейдеров с внутренними потребителями;

недостаточное предложение зерновой из-за сдерживания продаж аграриями.

Цены на фуражную кукурузу

Цены спроса на фуражную кукурузу в течение последней недели фиксировались от 9400 до 10 200 гривен за тонну, однако могли достигать и 11 100 гривен за тонну.

