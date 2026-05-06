Цены на фуражную кукурузу в Украине: сколько сейчас стоит тонна

Цены на зерновые: сколько стоит фуражная кукуруза в мае
Цены на фуражную кукурузу продолжают расти в мае. В частности в течение последней недели сохранялась повышательная ценовая динамика. Известно, как изменилась стоимость зерновой.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на АПК-Информ.
Что происходит с ценами на фуражную кукурузу
Фуражная кукуруза, как отмечается в материале, дорожает из-за ряда факторов. На цены, в частности, влияют:
- ситуация на экспортном рынке;
- активный спрос трейдеров с внутренними потребителями;
- недостаточное предложение зерновой из-за сдерживания продаж аграриями.
Цены на фуражную кукурузу
Цены спроса на фуражную кукурузу в течение последней недели фиксировались от 9400 до 10 200 гривен за тонну, однако могли достигать и 11 100 гривен за тонну.
