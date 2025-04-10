Европейский Союз не продлит торговый безвиз с Украиной — что известно

Человек возле зерна. Фото: УНИАН

В Европейском Союзе не готовы предоставлять Украине новые торговые преференции после того, как завершится действующее соглашение о льготной торговле. Предыдущие договоренности действуют до 5 июня 2025 года.

Об этом пишет издание Европейская правда.

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Отмена торгового безвиза с ЕС — что известно

Так, один из европейских чиновников, знакомый с ходом переговоров по торговле между Украиной и Евросоюзом рассказал журналистам, что после 5 июня возобновятся довоенные условия торговли. Но со временем Украине предложат "благоприятные изменения".

"Начиная с 6 июня завершатся как торговые преференции, так и ограничительные меры, которые сейчас установлены против ряда товарных наименований, таких как мясо курицы, яйца, мед и так далее", — отметил собеседник.

По его словам, возможно, что некоторая украинская продукция все же будет поставляться в Евросоюз в рамках торговых преференций. Речь идет, например, о стали.

"Дискуссии о внесении изменений в статью 29 Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС будут продолжаться. Это нужно для создания максимально выгодных для обеих сторон условий торговли, также это поддержка для украинской экономики, которая страдает от войны", — подчеркнул европейский чиновник.

О чем еще стоит знать

После отмены беспошлинной торговли с ЕС в Украине могут начаться серьезные экономические проблемы, поскольку по итогам 2024-го беспошлинная торговля охватывала 10% от всего экспорта в Евросоюз (более 41 млрд долл).

Так, например, в январе этого года Украина экспортировала товаров на 3,1 млрд долл. Почти половина экспорта приходится на аграрный сектор. Следовательно, отмена торгового безвиза повлияет на бизнес-процессы и сформирует благоприятные условия для возникновения кризиса.

Напомним, в Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН ранее спрогнозировали, что урожай пшеницы в Украине в 2025 году будет наименьшим за последние пять лет. Причина — полномасштабная война с РФ. Также узнавайте, как новая таможенная политика США повлияла на мировые цены на зерно.