Врожай у 2025 році — що відомо про хід посівної кампанії

Трактор в полі. Фото: УНІАН

В Україні вже розпочалася посівна кампанія-2025. Цього року товаровиробники планують робити акцент на культурах, цінова позиція яких торік була кращою. Наприклад, зменшаться посівні площі під сою, оскільки ціна на культуру у 2024 була не такою великою за рахунок кількості, яка була запропонована на ринку.

Про те, яким буде новий сезон для українських аграріїв розповів в етері Новини.LIVE голова Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук.

Читайте також:

Яким буде новий посівний сезон в Україні

За його словами, озимими культурами у 2025 році аграрії хочуть засіяти 5-7 млн гектарів землі. Цей план, як зауважив Марчук, буде виконано.

"Традиційні культури, які будуть засіюватися, — мало що зміниться з попереднім роком: соняшник, кукурудза, і навіть в цьому сезоні відзначається збільшення посіву ярої пшениці. Це не зовсім характерно, але цінова позиція у світі диктує умови, тож ринок реагує для того, щоб заробляти кошти", — розповів він.

Марчук також зазначив, що товаровиробники вже засіяли ярими культурами понад 500 тисяч гектарів, хоча старт посівної кампанії не можна назвати сприятливими через нестачу вологи в ґрунті.

"Це ще фактично нам з осені 2024 року перейшло, адже тоді посів озимих культур закінчувався в листопаді. Це не притаманно для таких пізніх робіт, а безсніжна зима призвела до того, що на полях просто банально не вистачало вологи", — пояснив він.

Опади, які зараз фіксуються на території України, частково ситуацію покращують. Але, наприклад, в південно-східних регіонах у товаровиробників все одно зберігається проблема з дефіцитом вологи.

"Тому, в принципі, роботи тривають. Будемо сподіватися, що від запланованих 23 мільйони в цілому зернових, озимих і ярих культур буде виконано в повну міру", — підкреслив голова Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук.

Раніше стало відомо, що Європейський Союз планує відмовитися від безмитної торгівлі з Україною. Про скасування угоди можуть оголосити до 5 червня 2025 року.

Також ми розповідали про експорт зернових культур цього року. Так, за даними Мінагро, у березні аграрії відвантажили понад 3 млн продукції.