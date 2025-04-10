Європейський Союз не продовжить торговельний безвіз з Україною — що відомо

Людина біля зерна. Фото: УНІАН

У Європейському Союзі не готові надавати Україні нові торговельні преференції після того, як завершиться чинна угода про пільгову торгівлю. Попередні домовленості діють до 5 червня 2025 року.

Про це пише видання Європейська правда.

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Скасування торговельного безвізу з ЄС — що відомо

Так, один з європейських посадовців, обізнаний з перебігом перемовин щодо торгівлі між Україною та Євросоюзом розповів журналістам, що після 5 червня відновляться довоєнні умови торгівлі. Але з часом Україні запропонують "сприятливі зміни".

"Починаючи з 6 червня завершаться як торговельні преференції, так і обмежувальні заходи, що нині встановлені проти ряду товарних найменувань, таких як м’ясо курки, яйця, мед і так далі", — зауважив співрозмовник.

За його словами, можливо, що деяку українську продукцію все ж постачатимуть до Євросоюзу в рамках торговельних преференцій. Йдеться, наприклад, про сталь.

"Дискусії щодо внесення змін до статті 29 Угоди про асоціацію між Україною та ЄС триватимуть. Це потрібно для створення максимально вигідних для обох сторін умов торгівлі, також це підтримка для української економіки, яка потерпає від війни", — підкреслив європейський посадовець.

Про що ще варто знати

Після скасування безмитної торгівлі з ЄС в Україні можуть розпочатися серйозні економічні проблеми, оскільки за підсумками 2024-го безмитна торгівля охоплювала 10% від усього експорту в Євросоюз (понад 41 млрд дол).

Так, наприклад, у січні цього року Україна експортувала товарів на 3,1 млрд дол. Майже половина експорту припадає на аграрний сектор. Отже, скасування торговельного безвізу вплине на бізнес-процеси та сформує сприятливі умови для виникнення кризи.

Нагадаємо, у Продовольчій та сільськогосподарській організації ООН раніше спрогнозували, що врожай пшениці в Україні у 2025 році буде найменшим за останні п'ять років. Причина — повномасштабна війна з РФ. Також дізнавайтесь, як нова митна політика США вплинула на світові ціни на зерно.