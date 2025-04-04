Світовий ринок пшениці — чому знижуються ціни на зерно

Пшениця. Фото: УНІАН

Після того, як президент США Дональд Трамп оголосив про свій намір запровадити "взаємні мита" для держав усього світу, на світовому зерновому ринку почали різко дешевшати зернові культури. Усе тому, що трейдери побоювалися що торгові партнери США вдадуться до аналогічних рішень, запровадивши власні мита.

Про це йдеться у публікації Reuters.

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За даними журналістів, ф'ючерси на сою на Чиказькій біржі (CBOT) 2 квітня знизилися на 1,31% — до 10,16 дол за бушель. У статті зазначається, що це найбільше денне падіння, зафіксоване аналітиками впродовж останнього місяця.

Скриншот: Reuters. Фото: як змінювалися ціни на зернові після запровадження мит США

Тим часом ф'ючерси на соєву олію знизилися на 1,73%, втративши у ціні до 47,65 центів за фунт. Контракти на кукурудзу подешевшали на 1,15% — до 4,53 за бушель.

Пшениця подешевшала на 1,58% — до 5,32 дол за бушель, що стало найбільшим падінням з 24 березня 2025 року.

Що ще варто знати

В Україні вже розпочалася посівна кампанія. Попри труднощі, товаровиробники вже засіяли 500 тис. гектарів озимих культур. За словами заступника голови Всеукраїнської аграрної ради Дениса Марчука, в планах у аграріїв — засіяти 5-7 млн гектарів землі.

"Традиційні культури, які будуть засіюватися, — мало що зміниться з попереднім роком: соняшник, кукурудза, і навіть в цьому сезоні відзначається збільшення посіву ярої пшениці. Це не зовсім характерно, але цінова позиція у світі диктує умови, тож ринок реагує для того, щоб заробляти кошти", — розповів він.

Тим часом нагадаємо, що ЄС відмовиться від безмитної торгівлі з Україною. Про скасування угоди можуть оголосити до 5 червня 2025 року.

Також ми розповідали, що російські окупанти вантажівками вивозять збіжжя з Херсонської та Запорізької областей. Продукцію вони потім перевантажують на судна, а потім перевозять його в Новоросійськ.