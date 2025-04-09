Врожай пшениці в Україні — що буде у 2025 році

Пшениця в полі. Фото: УНІАН

В Україні очікується найнижчий за останні п'ять років врожай пшениці через повномасштабну війну з Росією. Тоді як країни Європейського Союзу у 2025 році заготують 135,5 млн тонн зернових — це на 12% більше, ніж торік.

Про це повідомили у Продовольчій та сільськогосподарській організації ООН (ФАО).

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Зазначається, що аграрії Європи можуть собі дозволити розширювати площі під посів пшениці, тоді як Україна втратила певну частину своїх територій. До того ж багато земель залишаються замінованими, що унеможливлює проведення ширшої посівної кампанії.

"В Україні виробництво пшениці у 2025 році очікується на рівні, нижчому від середнього за останні п'ять років. Що обумовлено впливом військових дій", — зазначається у повідомленні.

Проблеми з врожаєм можуть виникнути й на Росії, однак з інших причин:

посівні площі там скорочуються;

поля перенасичені вологою.

Загалом світове виробництво пшениці у 2025 році складе 795 млн тонн. Що відповідає рівню попереднього року.

При цьому прогнозується, що рівень загального споживання зернових у світі у сезоні 2024/2025 років буде на позначці у 2,868 млрд тонн. Це:

на 1,3 млн тонн більше, ніж передбачалося минулого місяця;

на 0,9% вище за рівень сезону 2023/2024 років.

Посівна кампанія 2025 в Україні — деталі

Наприкінці березня заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук розповідав, що цього року аграрії планують посіяти 23 мільйони зернових, озимих і ярих культур. Посівна кампанія вже триває, попри труднощі, з якими зіткнулися на початку товаровиробники.

"Це ще фактично нам з осені 2024 року перейшло, адже тоді посів озимих культур закінчувався в листопаді. Це не притаманно для таких пізніх робіт, а безсніжна зима призвела до того, що на полях просто банально не вистачало вологи", — зауважив Марчук.

Тим часом нагадаємо, що в Євросоюзі ще не вирішили долю угоди про безмитну торгівлю з Україною. Термін дії нинішніх домовленостей спливає у червні цього року.

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