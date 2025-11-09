Видео
Лимиты на снятие наличных — сколько банки выдают в ноябре

Дата публикации 9 ноября 2025 17:45
обновлено: 13:01
Снять наличные в ноябре — о каких лимитах нужно знать клиентам банков
Человек с банковской картой снимает деньги в банкомате. Фото: Новини.LIVE

В Украине продолжают действовать ограничения на снятие наличных в банкоматах. Какие суммы могут снимать клиенты — банки решают самостоятельно.

Сайт Новини.LIVE рассказывает об этом подробнее.

Снятие наличных в банкоматах

Прежде всего важно знать, что Национальный банк Украины установил лимит на снятие наличных. Так, в 2025 году можно снимать не более 100 тысяч гривен в день. Граждане Украины, которые выехали за границу, за неделю — с понедельника по воскресенье — могут снять сумму в размере до 12,5 тысячи гривен.

Сколько денег можно снять в банкоматах

В ноябре 2025 года большинство украинских банков будут выдавать клиентам "на руки" не более 20 тысяч гривен. Такую сумму за раз можно получить в:

  • Райффайзен Банке;
  • Универсал Банке;
  • Sense Bank;
  • ПУМБ;
  • Укрсиббанке;
  • ПриватБанка.
Какие суммы можно снимать в банкоматах. Скриншот: НБУ

Зато Ощадбанк позволяет клиентам снимать сумму до 50 тысяч гривен, но максимальная сумма за одну операцию — 20 тысяч гривен. Банкоматы Укрэксимбанка выдают по 25 тысяч гривен за одну операцию.

Другие банки установили дополнительные ограничения на выдачу наличных. Например, со счета в ОТП Банке можно снять только 10 тысяч гривен, но количество операций не ограничено. Тогда как банк Пивденный предлагает клиентам снять 10 тысяч гривен за раз, а за сутки можно получить не более 20 тысяч гривен.

В Таскомбанке за сутки можно снимать только 10 тысяч гривен. В Кредобанке действуют такие правила: за одну операцию с карты можно снять 10 тысяч гривен, а если нужна большая сумма — повторить операцию можно через два часа.

Ранее мы рассказывали, что украинцы на руках держат более 800 млрд гривен. Объем наличных вырос на 67,7 млрд гривен с начала года. Еще мы писали, что в Украине из обращения могут исчезнуть монеты номиналом 10 и 50 копеек. Причина — инфляционные процессы в стране.

ПриватБанк Ощадбанк банки банкоматы наличка ПУМБ
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
