Снять наличные в ноябре — о каких лимитах нужно знать клиентам банков

Лимиты на снятие наличных — сколько банки выдают в ноябре
В Украине продолжают действовать ограничения на снятие наличных в банкоматах. Какие суммы могут снимать клиенты — банки решают самостоятельно.
Снятие наличных в банкоматах
Прежде всего важно знать, что Национальный банк Украины установил лимит на снятие наличных. Так, в 2025 году можно снимать не более 100 тысяч гривен в день. Граждане Украины, которые выехали за границу, за неделю — с понедельника по воскресенье — могут снять сумму в размере до 12,5 тысячи гривен.
Сколько денег можно снять в банкоматах
В ноябре 2025 года большинство украинских банков будут выдавать клиентам "на руки" не более 20 тысяч гривен. Такую сумму за раз можно получить в:
- Райффайзен Банке;
- Универсал Банке;
- Sense Bank;
- ПУМБ;
- Укрсиббанке;
- ПриватБанка.
Зато Ощадбанк позволяет клиентам снимать сумму до 50 тысяч гривен, но максимальная сумма за одну операцию — 20 тысяч гривен. Банкоматы Укрэксимбанка выдают по 25 тысяч гривен за одну операцию.
Другие банки установили дополнительные ограничения на выдачу наличных. Например, со счета в ОТП Банке можно снять только 10 тысяч гривен, но количество операций не ограничено. Тогда как банк Пивденный предлагает клиентам снять 10 тысяч гривен за раз, а за сутки можно получить не более 20 тысяч гривен.
В Таскомбанке за сутки можно снимать только 10 тысяч гривен. В Кредобанке действуют такие правила: за одну операцию с карты можно снять 10 тысяч гривен, а если нужна большая сумма — повторить операцию можно через два часа.
