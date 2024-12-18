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"Зимова єПідтримка" в Ощадбанке — какие могут быть проблемы

18 декабря 2024 06:01
Ксения Симонова - Редактор
Зимова єПідтримка в Ощадбанке — правила использования средств
Банковская карта в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Ксения Симонова - Редактор

Украинцы могут получить денежные средства в 1 тыс. грн по государственной программе "Зимова єПідтримка" на карту "Национального кешбэка" в одном из крупнейших государственных банков страны — "Ощадбанке". Там объяснили, какие могут возникнуть трудности с использованием помощи.

Об этом говорится в сообщении председателя правления Ощадбанка Сергея Наумова.

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На что можно потратить средства с карты "Нацкешбэк"

Он отметил, что клиенты Ощадбанка на фоне зачисления средств по программе "Зимова єПідтримка" начали активно обращаться в контакт-центр с вопросом, на какие нужды можно потратить средства с карты "Национальный кешбэк".

В связи с этим решил уточнить основные моменты по этому поводу. Так, начисленные средства разрешается потратить на:

  • коммунальные услуги;
  • медицинские услуги;
  • образовательные услуги;
  • транспорт;
  • мобильную связь;
  • страхование;
  • покупку книг, печатную продукцию;
  • украинские лекарства, лекарственные средства и медизделия.

Речь идет о товарах украинского производства, которые зарегистрированы в программе "Национальный кешбэк" и реализуются в торговых точках, участвующих в программе. С исчерпывающим перечнем можно ознакомиться по ссылке.

Также украинцы могут потратить средства на благотворительность, задонатить на арию или покупку военных облигаций.

Какие могут быть трудности с использованием средств

По словам Наумова, деньги разрешается тратить как онлайн, так и офлайн, однако исключительно на указанные категории из перечня. В связи с этим могут возникать отказы, если компании, товары или услуги не включены в программу.

В частности, банки способны распознавать категории товаров при оплате картой с помощью МСС-кодов. Речь идет о коде, который присваивают торговой точкой и характеризует направление бизнеса.

Также разочарование ждет тех, кто хотел бы снять средства с карты "Нацкешбэка", ведь такая опция условиями программы не предусмотрена.

"Операции по снятию наличных или перевода средств между картами — невозможны. Средства можно потратить до конца 2025 года", — уточнил глава банка.

Еще иногда могут быть невозможны операции через POS-терминалы. Так, при расчетах в аптеках или книжных магазинах будет осуществляться проверка и торговца, и украинского товара на предмет наличия в перечне участников программы.

"Если операция, подпадающая под определенную категорию товаров, была неуспешна, это означает, что соответствующий торговец не включен в упомянутый перечень и не присоединился к программе", — пояснил Наумов.

Также мы писали, что в Ощадбанке пообещали назвать новые сроки действия карт до конца текущего года. Как известно, очередная пролонгация дедлайна во время войны снова подходит к концу.

Еще сообщалось, что некоторые граждане могут оформить выплату в 1 тыс. грн по программе "Зимова єПідтримка" через банковские учреждения. Таким правом могут воспользоваться только некоторые категории граждан.

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