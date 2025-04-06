Клиенты Ощадбанка жалуются на плохую работу терминалов — детали

Человек с деньгами возле терминала. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Клиентка госфинучреждения "Ощадбанк" рассказала, как осталась без денег, пытаясь снять средства в терминале. По мнению гражданки, банку стоит тщательнее следить за работой своих устройств, ведь процедура возврата средств длительная.

О такой ситуации сообщила на портале "Минфин".

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Как пояснила женщина, она хотела получить наличные средства с карты в одном из терминалов, однако сделать это не удалось. При осуществлении процедуры деньги с карты списались, о чем поступило уведомление, однако устройство купюры не выдало.

"Сегодня 31.03.2025 г. хотела снять средства с карты. Воспользовалась терминалом Ощадбанка. И что вы думаете, мне удалось снять средства? Средства с карты сняло, но не выдало. И сразу приходит сообщение смс, что на вашем счету 55 грн", — говорится в обращении.

Гражданка рассказала, что в отделении Ощадбанка написала заявление о потере средств. Точной даты возврата денег не предоставили, тогда как речь идет о единственных ее средствах.

Скриншот. Источник: Минфин

Что нужно знать о процедуре возврата средств

На портале отметили, что срок возврата денег зависит от того, с карты какого банка снимаются средства в терминале Ощадбанка. Как правило, деньги могут вернуться автоматически в течение 5-14 суток, после осуществления процедуры инкассации. Если карта другого банка, то заявление на возврат нужно писать в другом банке. В таком случае ожидание ответа может длиться 45-120 дней.

"Технические сбои техники бывают и в других банках, не только в Ощаде. Инкассацией занимается не банк, а отдельная специальная служба", — говорится в сообщении.

По данным банка, в случае невыдачи средств и при наличии сообщения "Операция завершена" необходимо обратиться в ближайший офис Ощадбанка в области, где установлен терминал или туда, где был открыт счет.

Клиент должен написать заявление-претензию, указав некоторые данные. Банк начнет расследование на основе такой информации:

номера банкомата, даты, времени и суммы операции;

номера банковской карты (первые шесть и последние четыре цифры).

В случае, если после расследования окажется, что средства действительно не были получены, они будут возвращены на счет клиента.

"Если использовалась карта другого банка, нужно обратиться в банк-эмитент вашей карты. Именно он должен провести расследование и решить вопрос о возврате средств", — отмечают в финучреждении.

Ранее мы рассказывали, что не все клиенты Ощадбанка могут воспользоваться программой "Нацкешбэк". Такой возможности лишены пенсионеры, у которых нет современных гаджетов.

Также мы сообщали, что Ощадбанк блокирует счета в связи с финмониторингом. Один из граждан не может получить доступ к собственным деньгам с осени 2024 года.