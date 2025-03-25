Перекази в Ощадбанку — ліміт для клієнтів збільшили удвічі

Банківська картка у руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У державній фінустанові "Ощадбанк" знову змінили обмеження на грошові перекази. Банк пішов на такий крок після масових скарг на дуже низький поріг дозволеної суми, що не потребуватиме додаткового підтвердження.

Про це йдеться на сторінці банку у соцмережі Facebook.

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Обмеження на перекази в Ощадбанку

Раніше система банку не дозволяла здійснювати переказ коштів понад 100 грн без підтвердження шляхом ведення пароля, що надійде на фінансовий номер телефону.

Таке нововведення громадяни розкритикували, адже не скрізь є нормальний мобільний зв'язок, що автоматично позбавило б прав клієнтів вільно розпоряджатися власними коштами. До таких новацій ліміт без підтвердження становив 2 тис. грн.

Як випливає із коментарів на сайті фінустанови, правила щодо грошових переказів з карток знову переглянули.

Як змінились ліміти на перекази у банку

Згідно зі змінами, ліміт на перекази, що передбачає підтвердження через надходження SMS-повідомлення, тепер становить 1 тис. грн.

Співробітники головного офісу Ощадбанку зазначили, що вирішили переглянути своє останнє нововведення для більшої зручності клієнтів.

Там нагадали, що зміни у фінустанові запроваджені на тимчасовій основі з метою підвищення рівня безпеки у відповідь на появу нових шляхів шахрайства.

Водночас, правила щодо інших обмежень, покликаних убезпечити клієнтів від шахрайських списань, залишились без змін. А саме:

банківські нічні ліміти (обмеження для всіх карток, що забороняє використовувати суму у понад 10 тис. грн під час переказу коштів у нічну пору доби);

особистий ліміт (на здійснення оплати в інтернеті).

Скриншот. Джерело: Facebook

Раніше ми писали, що Ощадбанк стягує за послугу смс-інформування окрему плату. Відповідна послуга становить 10 грн щомісяця, однак її можна вимкнути.

Також повідомляли, що клієнти Ощадбанку мусять оновити персональні дані на вимогу регулятора. Потрібно актуалізувати інформацію у разі появи такого сповіщення у застосунку.