Ощадбанк через підозрілі операції місяцями не розблоковує рахунки — деталі

Банківська картка в руці. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Клієнт державного "Ощадбанку" розповів про блокування рахунку у зв'язку з фінансовим моніторингом восени 2024 року. Попри неодноразове звернення до відділення банку, кошти досі не повернули.

Таке повідомлення з'явилося на сайті "Мінфін", де можна залишати звернення до банків.

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Детальніше про блокування рахунку в Ощадбанку

За словами клієнта, в середині листопада минулого року фінустанова заблокувала кошти на рахунку. Чоловік хотів відправити 10 тис. грн на свою іншу картку, однак після тривалої обробки гроші повернулись назад, вже на заблоковану картку.

"Намагався відправити собі на другу карту по IBAN, платіж був в обробці близько 5 днів, іншу частину зняв готівкою, а ці 10000, що відправив, повернулись на карту, але карта на той момент вже була заблокована, гроші не віддають...", — повідомив громадянин.

За його словами, у банківському відділені працівники нічим не можуть допомогти. Під час останнього візиту порадили чекати ще 1,5 місяця за рекомендацією служби безпеки банку. Він хотів зв'язатись з нею, проте, виявилось, що зі службою немає звʼязку.

Чоловік збирається писати звернення до Національного банку України (НБУ).

Скриншот. Джерело: Мінфін

Кому з клієнтів загрожує фінмоніторинг

Під час воєнного стану в країні в банках здійснюється фінансовий моніторинг, щоб виявляти та припиняти незаконні операції, пов'язані з легалізацією доходів, запобіганням фінансуванню тероризму, розповсюдженням зброї масового знищення. Вважаються підозрілими наступні ситуації:

зростання числа операцій за аналогічний часовий проміжок;

регулярне надходження переказів від різних осіб;

постійний перерахунок грошей одній і тій же особі;

зарахування великого обсягу готівки через термінали;

витрати не відповідають офіційним прибуткам.

Також ми повідомляли, що в Ощадбанку списується окрема плата за послугу смс-інформування. Відповідний сервіс обходиться клієнтам у 120 грн за рік.

Раніше ми писали, що клієнти Ощадбанку зобов'язані оновити персональні відомості на законну вимогу регулятора. Громадяни повинні актуалізувати дані у разі надходження відповідного сповіщення у мобільному застосунку.