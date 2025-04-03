Нацкешбек для клієнтів Ощадбанку — кого з пенсіонерів позбавили знижок

Віртуальна картка Нацкешбек. Фото: adm.dp.gov.ua

Один з громадян поскаржився на утиск прав клієнтів "Ощадбанку". Йдеться про відсутність можливості деяким пенсіонерам долучитися до урядової програми "Національний кешбек", що передбачає часткове повернення коштів за купівлю українських товарів.

Таке повідомлення з'явилося на сторінці Ощадбанку у Facebook.

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Як зазначив клієнт, він звернувся від імені громадянки пенсійного віку, якій відмовили у підключенні картки Ощадбанку до програми Національний кешбек для розрахунків у магазинах.

Відмову мотивували тим, що потрібен смартфон та застосунок "Дія". Однак йдеться про громадянку, якій далеко за 70 років. Жінка сучасних гаджетів не має.

"Порекомендуйте, що зробити, щоб у даній ситуації при оплатах з її пенсійної картки Ощадбанку вона могла отримати нацкешбек Чи дійсно такі обмеження прав встановлені Урядом, чи це некомпетентність/помилка консультантів Ощадбанку?", — йдеться у зверненні.

Пояснення Ощадбанку

У банку відреагували на повідомлення, підтвердивши, що така програма дійсно — не для всіх.

Право на грошові компенсації у магазинах не мають пенсіонери, які купують товари за готівку чи розраховуються карткою Ощадбанк, не маючи банківського застосунку у смартфоні.

Для того, щоб долучитися до програми Національний кешбек, потрібно мати доступ до застосунку "Дія" на смартфоні. Без верифікації та активації цієї послуги в смартфоні скористатися такою послугою немає змоги.

"Уряд запровадив продукт Національний кешбек, та можливість його активації через додаток "Дія". Банк не в змозі змінити правила його використання. Відповідно працівники банку надали достовірну консультацію, що без смартфона додати карту до цієї програми, на жаль, немає можливості", — зазначили у банку.

Скриншот. Джерело: Ощадбанк

Раніше ми писали, чи повністю знімають блокування карток клієнтам Ощадбанку після процедури ідентифікації. Таким питанням щодо обмеження на зняття коштів стурбовані самі українці.

Також ми повідомляли, що Ощадбанк удосконалив цифрові сервіси для кращої взаємодії клієнтів з фінустановою. Завдяки новій послузі суттєво спроститься процес автентифікації клієнтів у системі BANK ID.