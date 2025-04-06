Клієнти Ощадбанку скаржаться на погану роботу терміналів — деталі

Термінали Ощадбанку дають збій — що необхідно знати
Клієнтка держфінустанови "Ощадбанк" розповіла, як залишилась без грошей, намагаючись зняти кошти у терміналі. На думку громадянки, банку варто ретельніше слідкувати за роботою своїх пристроїв, адже процедура повернення коштів довготривала.
Про таку ситуацію повідомила на порталі "Мінфін".
Детальніше про проблему зі зняттям грошей
Як пояснила жінка, вона хотіла отримати готівкові кошти з картки в одному з терміналів, проте зробити це не вдалося. Під час здійснення процедури гроші з картки списались, про що надійшло сповіщення, однак пристрій купюри не видав.
"Сьогодні 31.03.2025 р. хотіла зняти кошти з картки. Скористалась терміналом Ощадбанку. І що ви думаєте, мені вдалось зняти кошти? Кошти з картки зняло, але не видало. І одразу приходить повідомлення смс, що на вашому рахунку 55 грн", — йдеться у зверненні.
Громадянка розповіла, що у відділенні Ощадбанку написала заяву щодо втрати коштів. Точної дати повернення грошей не надали, тоді як йдеться про єдині її кошти.
Що треба знати про процедуру повернення коштів
На порталі зазначили, що термін повернення грошей залежить від того, з картки якого банку знімаються кошти в терміналі Ощадбанку. Як правило, гроші можуть повернутися автоматично протягом 5−14 діб, після здійснення процедури інкасації. Якщо картка іншого банку, то заяву на повернення потрібно писати в іншому банку. У такому випадку очікування відповіді може тривати 45–120 днів.
"Технічні збої техніки бувають і в інших банках, не тільки в Ощаді. Інкасацією займається не банк, а окрема спеціальна служба", — йдеться у повідомленні.
За даними банку, у випадку невидачі коштів і за наявності повідомлення "Операція завершена" необхідно звернутися до найближчого офісу Ощадбанку в області, де встановлений термінал або туди, де було відкрито рахунок.
Клієнт має написати заяву-претензію, вказавши деякі дані. Банк почне розслідування на основі такої інформації:
- номера банкомата, дати, часу та суми операції;
- номера банківської картки (перші шість та останні чотири цифри).
У разі, якщо після розслідування виявиться, що кошти дійсно не були отримані, їх буде повернуто на рахунок клієнта.
"Якщо використовувалася карта іншого банку, потрібно звернутися до банку-емітента вашої картки. Саме він має провести розслідування та вирішити питання щодо повернення коштів", — зазначають у фінустанові.
Раніше ми розповідали, що не всі клієнти Ощадбанку можуть скористатися програмою "Нацкешбек". Такої можливості позбавлені пенсіонери, в яких нема сучасних гаджетів.
Також ми повідомляли, що Ощадбанк блокує рахунки у зв'язку з фінмоніторингом. Один з громадян не може отримати доступу до власних грошей з осені 2024 року.
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