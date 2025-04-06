Клієнти Ощадбанку скаржаться на погану роботу терміналів — деталі

Людина з грошима біля терміналу. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Клієнтка держфінустанови "Ощадбанк" розповіла, як залишилась без грошей, намагаючись зняти кошти у терміналі. На думку громадянки, банку варто ретельніше слідкувати за роботою своїх пристроїв, адже процедура повернення коштів довготривала.

Про таку ситуацію повідомила на порталі "Мінфін".

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Детальніше про проблему зі зняттям грошей

Як пояснила жінка, вона хотіла отримати готівкові кошти з картки в одному з терміналів, проте зробити це не вдалося. Під час здійснення процедури гроші з картки списались, про що надійшло сповіщення, однак пристрій купюри не видав.

"Сьогодні 31.03.2025 р. хотіла зняти кошти з картки. Скористалась терміналом Ощадбанку. І що ви думаєте, мені вдалось зняти кошти? Кошти з картки зняло, але не видало. І одразу приходить повідомлення смс, що на вашому рахунку 55 грн", — йдеться у зверненні.

Громадянка розповіла, що у відділенні Ощадбанку написала заяву щодо втрати коштів. Точної дати повернення грошей не надали, тоді як йдеться про єдині її кошти.

Скриншот. Джерело: Мінфін

Що треба знати про процедуру повернення коштів

На порталі зазначили, що термін повернення грошей залежить від того, з картки якого банку знімаються кошти в терміналі Ощадбанку. Як правило, гроші можуть повернутися автоматично протягом 5−14 діб, після здійснення процедури інкасації. Якщо картка іншого банку, то заяву на повернення потрібно писати в іншому банку. У такому випадку очікування відповіді може тривати 45–120 днів.

"Технічні збої техніки бувають і в інших банках, не тільки в Ощаді. Інкасацією займається не банк, а окрема спеціальна служба", — йдеться у повідомленні.

За даними банку, у випадку невидачі коштів і за наявності повідомлення "Операція завершена" необхідно звернутися до найближчого офісу Ощадбанку в області, де встановлений термінал або туди, де було відкрито рахунок.

Клієнт має написати заяву-претензію, вказавши деякі дані. Банк почне розслідування на основі такої інформації:

номера банкомата, дати, часу та суми операції;

номера банківської картки (перші шість та останні чотири цифри).

У разі, якщо після розслідування виявиться, що кошти дійсно не були отримані, їх буде повернуто на рахунок клієнта.

"Якщо використовувалася карта іншого банку, потрібно звернутися до банку-емітента вашої картки. Саме він має провести розслідування та вирішити питання щодо повернення коштів", — зазначають у фінустанові.

Раніше ми розповідали, що не всі клієнти Ощадбанку можуть скористатися програмою "Нацкешбек". Такої можливості позбавлені пенсіонери, в яких нема сучасних гаджетів.

Також ми повідомляли, що Ощадбанк блокує рахунки у зв'язку з фінмоніторингом. Один з громадян не може отримати доступу до власних грошей з осені 2024 року.