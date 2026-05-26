ПриватБанк раскрыл, какие будут действовать ограничения на онлайн-обмен валют в июне

В июне 2026 года на операции по покупке иностранной валюты через мобильное приложение и веб-банкинг государственного финучреждения "ПриватБанк" будут действовать ограничения. В то же время, некоторые вообще потеряют возможность осуществлять валютообмен в следующем месяце.

Ограничения на покупку валюты онлайн в ПриватБанке в июне

В июне для безналичной покупки валюты путем перевода между картами будут действовать ограничения. Речь идет о необходимости соблюдения ежемесячного лимита в 50 000 грн (в эквиваленте).

В то же время, если клиенты закажут валюту через банковскую кассу, то в таком случае разрешенная сумма составит 100 000 грн/день (в эквиваленте).

Также клиенты могут с гривневой карты открыть валютный депозит "Стандарт" без возможности досрочного закрытия сроком от трех до 12 месяцев (доллар/евро). Граждане смогут открывать один вклад или несколько, однако совокупно размер заказанной валюты не должен превышать 200 000 грн (в эквиваленте) за месяц.

Кто не сможет осуществить покупку валюты в "Приват24"

По данным финучреждения, в июне осуществление валютного обмена в "Приват24" будет недоступно для владельцев карт, срок действия которых подошел к концу, несмотря на условное продление.

Операции онлайн-переводов между собственными гривневыми и валютными картами с завершенным сроком действия не допускаются. В таком случае рекомендуют перевыпустить новые.

В частности, клиенты имеют возможность делать такие операции, если:

Оформить мгновенную Digital карту в "Приват24"; Перевыпустить пластиковую карту в отделении ПриватБанка; Заказать доставку перевыпущенной карты по Украине или за границу.

В частности, услуга доставки до конца текущего года будет бесплатной, после чего сервис будет стоить 80 грн.

