Тарифы на обслуживание в ПриватБанке: при каких условиях списывают от 240 грн в год

В 2026 году госфинучреждение "ПриватБанк" может взимать с клиентов за обслуживание карт от 240 грн в год. Речь идет о списании комиссии, которая предусмотрена только для определенных видов карт.

О том, какие действуют тарифы в банке за ежемесячное обслуживание, сообщает редакция Новини.LIVE.

Правила оплаты за обслуживание карт в ПриватБанке

По информации банка, тарифы для текущих счетов с использованием карт на услугу обслуживания могут существенно различаться. Цены зависят от тарифных пакетов.

В частности, комиссия по карте для выплат "Универсальная Gold" ежемесячно составляет 20 грн (независимо от количества карт Gold), то есть 240 грн за год. В то же время, в случае оформления карты "Универсальная" — обслуживание такого банковского продукта не тарифицируется (0 грн).

Тарифы premium-обслуживания могут обходиться в несколько десятков тысяч гривен в год. В частности, ежемесячное расчетное обслуживание счета к пакету Premium (с картой Platinum) без НДС составляет 200 грн, или не тарифицируется в случае выполнения условия акции при определенном расходе суммы в месяц.

Ежемесячное обслуживание счета пакета Premium PLUS (с картой World Black Edition/ Signature) без НДС составляет 400 грн, однако в случае выполнения условий акции "Premium. Просто. Без комиссии" — не тарифицируется.

Также ежемесячное обслуживание счета к пакету Premium MAX (с картой World Elite/Infinite Premium) без НДС составляет 600 грн. Тоже может не тарифицироваться при выполнении требований акции "Premium. Просто. Без комиссии".

Обслуживание счета в пакете услуг Private Banking (с картой Infinite Private) без НДС достигает 2 000 грн, однако не тарифицируется в случае расхода определенной суммы в рамках соблюдения критериев акции "Premium. Просто. Без комиссии".

Есть ли комиссия на обслуживание для Digital карты ПриватБанка

Клиенты, которые не желают платить ежемесячную комиссию за обслуживание также могут открыть Digital карту. Такая версия считается полноценной банковской картой для выплат, которая существует исключительно в виртуальном формате. Она наделена такими же возможностями, что и пластиковая карта.

Можно открыть такой вид карты в валюте: гривна, евро, доллар. Бесплатно в течение года можно выпустить до шести карт.

"Обслуживание Digital карты не тарифицируется", — говорится в сообщении банка.

