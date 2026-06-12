ПриватБанк начислит до 3 000 грн некоторым клиентам в июне: кто может получить

Люди возле отделения ПриватБанка. Фото: Новини.LIVE

Государственный "ПриватБанк" начисляет своим клиентам до 3 000 гривен кэшбэка за денежные переводы. Предложение действует до 20 июля 2026 года. Ежемесячно разыгрывается до 100 кэшбэков.

Об этом сообщила пресс-служба ПриватБанка, передают Новини.LIVE.

Как принять участие в акции

Воспользоваться акционным предложением могут клиенты ПриватБанка, достигшие 18-летнего возраста, имеющие регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (ИНН) и пользующиеся активной картой Visa.

Для участия подойдут следующие карты:

карта для выплат;

"Универсальная";

"Универсальная Gold";

премиальные карты Visa.

Чтобы получить шанс на вознаграждение, необходимо подключить функцию переводов по номеру телефона через приложение Приват24.

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После этого участнику нужно осуществить или получить перевод на карту Visa по номеру телефона на сумму от 1 000 грн.

В банке обращают внимание, что количество переводов напрямую влияет на шансы стать победителем. Чем больше таких операций проведет клиент в течение акционного периода, тем выше будет вероятность получить кэшбэк или главный приз.

Какие призы можно получить

В рамках акции клиенты смогут побороться как за денежные вознаграждения, так и за ценный гаджет. Главным призом станет iPhone 17 Pro Max с памятью 256 ГБ в цвете Deep Blue.

Всего за время проведения акции банк определит трех обладателей смартфона — по одному победителю ежемесячно.

Кроме того, предусмотрены следующие денежные вознаграждения:

кешбэк в размере 1 000 грн получат 150 участников (по 50 ежемесячно);

кешбек 2 000 грн начислят 75 победителям (по 25 ежемесячно);

кешбэк в размере 3 000 грн получат еще 75 клиентов (по 25 ежемесячно).

По условиям акции один участник может получать денежное вознаграждение на каждом этапе розыгрыша — от 1 000 до 3 000 грн. При этом главный приз в виде iPhone 17 Pro Max можно выиграть только один раз в течение всего периода проведения акции.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, какую комиссию берет ПриватБанк за перевод денег из "Конверта". Эта услуга предоставляется на стандартных условиях. Сумма снятия зависит от того, на какую именно карту осуществляется перечисление средств.

Также Новини.LIVE писали, как изменить лимиты на переводы в ПриватБанке. Финансовое учреждение в индивидуальном порядке может пересмотреть ограничения. Но для этого нужно доказать, что деньги получены законно.