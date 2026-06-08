Лимиты на переводы в ПриватБанке: как законно снять ограничения

Женщина с телефоном и банковской карточкой, фасад ПриватБанка. Фото: Magnific, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE.

Ограничения на переводы в ПриватБанке — это жесткое требование закона о финмониторинге. С этим сталкивается большинство из нас, когда отправляет или получает деньги. Однако не обязательно считать каждую гривну — лимиты можно законно обойти.

Об этом рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на информацию ПриватБанка.

Сколько можно получить на карту

Для большинства клиентов установлен стандартный лимит:

до 1 млн грн в месяц;

или до 350 переводов в месяц.

Речь идет как о переводах переводы с карты на карту, так и по реквизитам IBAN. Если же деньги переводятся между вашими собственными счетами, такие операции в лимит не считаются.

Какие ограничения для отправителей

Если вы переводите деньги другим людям, действуют уже другие правила:

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до 100 тыс. грн в месяц;

или до 200 переводов в месяц.

Впрочем если банк заподозрит неладное, этот порог могут срезать до 50 тыс. грн.

Здесь также считаются как переводы на чужие карты, так и платежи по реквизитам IBAN. Для операций между собственными картами лимиты не действуют.

Как увеличить лимит

Если ваш доход превышает установленные ограничения, банк может пересмотреть условия. Для этого нужно доказать, что деньги получены законно.

Подойдут следующие документы:

справка о зарплате;

документы о деятельности ФЛП;

налоговые декларации;

документы о продаже имущества;

подтверждение получения наследства или подарка;

документы о дивидендах;

подтверждение инвестиционного дохода;

другие документы, которые объясняют происхождение средств.

После проверки документов лимит могут увеличить в соответствии с подтвержденным доходом.

Особые условия для волонтеров

Из-за больших сборов на нужды военных обычных лимитов волонтерам часто не хватает. Именно поэтому для них предусмотрен отдельный порядок обслуживания.

Как доказать банку, что вы собираете на армию или гуманитарку? Подойдут такие документы:

квитанции, чеки, накладные о закупке и передаче товаров;

письма или запросы от воинских частей или благотворительных фондов;

договор о волонтерской деятельности;

удостоверение волонтера;

публикации в открытых источниках;

другие документы, подтверждающие благотворительную деятельность.

Главное - ничего не выбрасывайте. Банк имеет привычку просить документы повторно во время проверки.

Какие документы не примут

Не все бумаги подойдут для подтверждения доходов. Например, фотографии или скриншоты выписок из других банков не считаются надлежащим доказательством происхождения средств. Не помогут и копии паспорта или идентификационного кода. Только официальные, заверенные документы о движении средств, иначе ограничения так и останутся в силе.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, что украинцы могут оформить пенсию или перевести выплаты в ПриватБанк без дополнительных затрат. Для владельцев пенсионных карт действуют льготные условия обслуживания, в частности бесплатное снятие наличных и оплата коммунальных услуг через "Приват24". В то же время банк устанавливает лимиты на отдельные финансовые операции и периодически пересматривает размер комиссий за международные переводы.

Также Новини.LIVE рассказывали, что не все клиенты ПриватБанка могут без ограничений покупать валюту через "Приват24". Для таких операций действует лимит - до 50 тысяч гривен в месяц. А если срок действия карты уже закончился, купить валюту онлайн не получится, пока ее не перевыпустить.