Ощадбанк предоставит скидку на медобследование в 2 тыс. грн — как получить

Клиенты государственного финучреждения "Ощадбанк" могут получить 50% скидки на медицинское обследование в одной из клиник. В декабре 2025 года банк вернул соответствующую акционную программу для украинцев.

Об этом говорится на официальном портале банка.

Скидка в 50% на медобследование от Ощадбанка

Как отмечается, владельцам карт Mastercard от Ощадбанка снова доступно предложение от медицинской лаборатории "Синэво", предусматривающее предоставление скидки на один из пакетов анализов.

Речь идет о возможности получить скидку в размере 50% на обследование по пакету анализов лаборатории № 126.1 "ЧЕКАПнись на полную". Его полная стоимость составляет 3,96 тыс. грн.

Учитывая это, желающие присоединиться к акции смогут получить на прохождение медицинского обследования по соответствующему пакету финансовую выгоду в размере около 2 тыс. грн.

Клиенты Ощадбанка могут воспользоваться такой возможностью до 28 февраля 2026 года.

"Акция действует с 10.12.2025 г. по 28.02.2026 г. для держателей карт Mastercard, эмитированных банками Украины, в отделениях медицинского центра "Синэво", кроме тех, адреса которых указаны по ссылке, при условии оплаты на synevo.ua без использования любых других скидок и/или бонусов пакета № 126.1 (код услуги 10328)... Экономьте вместе с Ощадбанком и Mastercard!", — говорится в сообщении.

Как воспользоваться акционным предложением

Граждане, которые подпадают под условия и желают присоединиться к акции, должны зарегистрироваться или войти в личный кабинет на портале медицинской лаборатории "Синэво". Далее необходимо выполнить следующие шаги:

зайти в раздел "Специальные предложения";

выбрать пакет анализов № 126.1 "ЧЕКАПнись на полную;

оплатить заказ картой Mastercard;

получить 50% скидки на медобследование.

