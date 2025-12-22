ПриватБанк и пополнение мобильного счета — какой тариф, если платить в Приват24 или банкомате

Приложение Приват24 на смартфоне. Фото: Новини.LIVE

У всех возникали ситуации, когда от мобильного оператора вы неожиданно получали SMS-сообщение о необходимости пополнить счет. Хорошо, что в 2025 году для этого уже не нужно искать платежный терминал, ведь услуга пополнения мобильного счета доступна в приложениях практически всех банков, в том числе и ПриватБанка.

Как говорится на сайте финансового учреждения, пополнить свой мобильный счет украинцы могут в приложении Приват24, через терминалы самообслуживания и банкоматы.

Как пополнить мобильный счет в приложении Приват24

Для этого пользователю нужно открыть приложение, и:

нажать на "Пополнение мобильного";

выбрать карту, с которой произойдет списание денег;

указать номер телефона или выбрать контакт;

кликнуть на кнопку "Продолжить", чтобы проверить и подтвердить операцию.

Как пополнить мобильный счет в терминалах самообслуживания ПриватБанка

Этих устройств хватает в ТРЦ, в супермаркетах, на станциях метро и так далее, так что проблем с поиском не должно бы возникнуть. Чтобы воспользоваться самой услугой, нужно:

открыть на терминале меню "Пополнить мобильный";

ввести номер телефона, нажать "Далее" и авторизоваться;

внести наличные в купюроприемник, нажать на "Пополнить" или "Оплатить карточкой";

указать сумму пополнения и нажать "Далее";

вставить карту или выбрать ее из списка собственных карт и ввести ПИН-код.

По похожей схеме пополняется мобильный счет и через терминалы ПриватБанка. Так, пользователь:

жмет на экране на "Пополнить мобильный";

вставляет карту и вводит ПИН-код;

указывает номер телефона;

отмечает, на какую сумму хочет пополнить номер;

проверяет введенные данные и жмет на кнопку "Подтвердить".

Автоплатеж

Эту функцию пользователи могут настроить в мобильном приложении Приват24. Для этого:

надо выбрать раздел "Еще сервисы - Автоплатежи";

нажать на "Создать автоплатеж - Пополнение мобильного";

ввести номер телефона, сумму пополнения и нажать на "Продолжить";

выбрать, с какой регулярностью с карты будут списывать деньги: "Раз в месяц", "Произвольный период" или "От зачисления на карту";

указать начальную дату списания, карту и нажать "Продолжить".

В ПриватБанке отмечают, что с функцией пополнить мобильный можно за несколько кликов.

Тарифы на пополнение мобильного счета в ПриватБанке

В 2025 году комиссия за эту услугу в ПриватБанке составляет 4 гривны. Также банк установил дополнительные взыскания в размере 1%, если пополнение происходит с карт других банков в банкоматах и терминалах самообслуживания. Если ATM-Recycler, ТСО. Если же пополнять мобильный счет звонком на номер 3700, то комиссия составит 5 гривен.

