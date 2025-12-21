Видео
Перевод денег по номеру телефона в Ощадбанке — как отправить

Дата публикации 21 декабря 2025 06:01
Перевод денег в Ощадбанке — как это сделать по номеру телефона
Человек смотрит в телефон. Фото: Новини.LIVE

В Украине граждане уже давно пользуются переводами денег с одной банковской карты на другую. Более того — Ощадбанк предлагает своим клиентам услугу перевода денег по номеру телефона.

Об этом рассказывается на сайте Ощадбанка.

Читайте также:

Перевод денег по номеру телефона

Для начала нужно выяснить, пользуется ли картой Ощадбанка человек, которому вы хотите перевести деньги. Именно к ней привязывается действующий номер мобильного телефона.

Система предложит проверить правильность ввода номера, подсказав имя получателя и первую букву его фамилии. Переводить деньги можно на активную, не заблокированную карту Ощадбанка.

Если у получателя есть не одна, а больше платежных банковских карт, то приоритетность зачисления будет такой:

  • зарплатная карта;
  • пенсионная карта;
  • другие типы карт.

Как перевести деньги на карту по номеру телефона

В общем, что перевести деньги с карты на карту в Ощадбанке, как рассказал один из представителей банка на странице финучреждения в социальной сети Facebook, нужно придерживаться следующей инструкции: на сайте или в мобильном приложении Ощад 24/7 выбираете вкладку "Платежи", затем жмете на "Перевод" и выбираете "По номеру телефона".

Как сообщалось ранее, денежный перевод с карты на карту Ощадбанка может обрабатываться до двух дней. В банке объяснили, почему так происходит. Также мы писали, как будет работать Ощадбанк с 31 декабря 2025 года на 01 января 2026 года. Нацбанк уже определился с графиком работы банковской системы на период зимних праздников.

Ощадбанк деньги денежные переводы банковские карты банк
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
