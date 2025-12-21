Перевод денег в Ощадбанке — как это сделать по номеру телефона

Перевод денег по номеру телефона в Ощадбанке — как отправить
В Украине граждане уже давно пользуются переводами денег с одной банковской карты на другую. Более того — Ощадбанк предлагает своим клиентам услугу перевода денег по номеру телефона.
Об этом рассказывается на сайте Ощадбанка.
Перевод денег по номеру телефона
Для начала нужно выяснить, пользуется ли картой Ощадбанка человек, которому вы хотите перевести деньги. Именно к ней привязывается действующий номер мобильного телефона.
Система предложит проверить правильность ввода номера, подсказав имя получателя и первую букву его фамилии. Переводить деньги можно на активную, не заблокированную карту Ощадбанка.
Если у получателя есть не одна, а больше платежных банковских карт, то приоритетность зачисления будет такой:
- зарплатная карта;
- пенсионная карта;
- другие типы карт.
Как перевести деньги на карту по номеру телефона
В общем, что перевести деньги с карты на карту в Ощадбанке, как рассказал один из представителей банка на странице финучреждения в социальной сети Facebook, нужно придерживаться следующей инструкции: на сайте или в мобильном приложении Ощад 24/7 выбираете вкладку "Платежи", затем жмете на "Перевод" и выбираете "По номеру телефона".
Как сообщалось ранее, денежный перевод с карты на карту Ощадбанка может обрабатываться до двух дней. В банке объяснили, почему так происходит. Также мы писали, как будет работать Ощадбанк с 31 декабря 2025 года на 01 января 2026 года. Нацбанк уже определился с графиком работы банковской системы на период зимних праздников.
Читайте Новини.LIVE!