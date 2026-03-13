Видео
Україна
Главная Финансы Стипендии студентам по 4 000 гривен — кто будет получать с 1 сентября

Стипендии студентам по 4 000 гривен — кто будет получать с 1 сентября

Ua ru
Дата публикации 13 марта 2026 11:25
Стипендии в Украине — кто начнет получать по 4 000 гривен и когда
Студенты во время обучения и деньги в кошельке. Фото: УНИАН, Pexels, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

В Украине в 2026 году возрастет количество студентов, которые будут получать стипендии. К тому же размер выплат вырастет вдвое с 1 сентября.

Об этом говорится в сообщении на Правительственном портале, передает Новини.LIVE.

Читайте также:

Увеличение стипендии для студентов 2026 года

Так, с сентября, по словам премьер-министра Украины Юлии Свириденко, студенты будут получать академические стипендии по 4 000 гривен. Таким образом минимальная стипендия в 2026 году будет вдвое больше, чем в 2025.

Более того — на стипендии отныне может рассчитывать молодежь, которая учится как в государственных, так и в частных учреждениях высшего образования. Кабмин урегулировал порядок выплат для студентов частных высших учебных заведений, которым государство тоже выделяет деньги на обучение.

"Это решение — пример взаимодействия, когда предложения молодежи влияют на государственную политику и становятся реальными решениями правительства. Для нас важно, чтобы молодежь имела возможности и достойные условия жизни и развития в Украине", — подчеркнула Юлия Свириденко.

Что еще стоит знать

Напомним, что в 2026 году на выплату стипендий государство предусмотрело на 1,2 млрд гривен больше, чем в прошлом году. Поэтому студенты университетов с нового учебного года будут получать такие суммы стипендий:

  1. Отраслевая: возрастет с 2 550 до 5 100 гривен.
  2. Президентская: до 20 000 гривен.
  3. Минимальная академическая: до 4 000 гривен.
  4. Повышенная отраслевая: до 7 420 гривен.
  5. Стипендия Верховной Рады: до 8 800 гривен.
  6. Правительственная стипендия Кабмина: до 8 000 гривен.

Повышенная академическая за высокие результаты: составит 5 820 гривен .

Как стало известно ранее, пенсионеры и другие социально-уязвимые украинцы получат от государства дополнительные деньги. Ожидается, что в апреле им начислят по 1 500 гривен специальной доплаты. Также мы рассказывали, что в 2026 году у Польши должна появиться новая стипендия для студентов. Ее размер составит около 1000 злотых.

