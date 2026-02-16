Сколько стоит месяц студенческой жизни в Польше — реальные суммы

Студенты Экономического университета во Вроцлаве. Фото: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Украинские студенты все чаще выбирают Польшу для получения европейского образования. Кроме выбора учебного заведения, перед абитуриентами и их семьями возникает вполне практический вопрос — сколько денег нужно на ежемесячную жизнь за рубежом.

Новини.LIVE рассказывают, на какой бюджет стоит ориентироваться студенту в Польше в 2026 году.

Во сколько обойдется проживание в Польше

Расходы на жилье могут существенно отличаться как от города, так и от места. По данным образовательной платформы StudyForYou, самыми дорогими городами Польши по стоимости аренды жилья являются Варшава, Вроцлав, Краков, Гданьск, Познань.

В среднем проживание в этих городах стоит:

в государственном общежитии — от 360 злотых/месяц (около 4 500 грн) за место в комнате;

в частном общежитии — от 600 злотых/месяц;

комната в квартире — от 800 злотых/месяц;

квартира — от 1 400 злотых/мес. + около 250 злотых коммунальные услуги.

В таких городах, как Лодзь, Люблин, Катовице, Ополе, Жешув, Кельце, Ольштын и Быдгощ, проживание где-то на 15-20% дешевле.

Сколько денег надо на питание

Цены на продукты в Польше одни из самых низких в Европе. Стандартный набор для одного студента обойдется примерно в 400 злотых (≈4 500 грн) в месяц. К тому же в супермаркетах часто действуют акции и скидки, которые помогут неплохо сэкономить.

Обед в студенческой столовой стоит от 10 злотых, в недорогом кафе — от 20 злотых.

Сколько стоит проезд в Польше

Студенческий билет польского учебного заведения (legitymacja studentska) дает право получить скидку 50% на проезд в общественном транспорте.

Студентам, которые часто передвигаются по городу, желательно купить проездной билет, который дает возможность без ограничений пользоваться всеми видами транспорта, который стоит 50 злотых (≈600 грн).

Цены на обычные билеты зависят от продолжительности поездки:

на 20-30 мин — от 1,4 злотых;

на 40-60 мин — от 1,8 злотых.

Какие еще расходы стоит учесть

В Польше очень дорогое лечение, поэтому студенту, кроме страхового полиса от несчастных случаев, который является обязательным для получения визы, стоит оформить государственный страховой полис NFZ, который стоит 50 злотых в месяц.

Мобильная связь обойдется около 20 злотых в месяц. Стоимость тарифных планов с безлимитным интернетом — от 30 злотых/мес.

В общий бюджет желательно также добавить расходы на средства гигиены и отдых (театры, кино и др.).

Поэтому, как подытожить, на месяц жизни в Польше студенту нужно не менее 1 000 злотых (≈12 000 грн) без учета расходов на развлечения, одежду, подарки друзьям и тому подобное.

