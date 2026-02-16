Сколько стоит месяц студенческой жизни в Польше — реальные суммы

Сколько денег нужно студенту в месяц в Польше — сумма в 2026 году
Украинские студенты все чаще выбирают Польшу для получения европейского образования. Кроме выбора учебного заведения, перед абитуриентами и их семьями возникает вполне практический вопрос — сколько денег нужно на ежемесячную жизнь за рубежом.
Новини.LIVE рассказывают, на какой бюджет стоит ориентироваться студенту в Польше в 2026 году.
Во сколько обойдется проживание в Польше
Расходы на жилье могут существенно отличаться как от города, так и от места. По данным образовательной платформы StudyForYou, самыми дорогими городами Польши по стоимости аренды жилья являются Варшава, Вроцлав, Краков, Гданьск, Познань.
В среднем проживание в этих городах стоит:
- в государственном общежитии — от 360 злотых/месяц (около 4 500 грн) за место в комнате;
- в частном общежитии — от 600 злотых/месяц;
- комната в квартире — от 800 злотых/месяц;
- квартира — от 1 400 злотых/мес. + около 250 злотых коммунальные услуги.
В таких городах, как Лодзь, Люблин, Катовице, Ополе, Жешув, Кельце, Ольштын и Быдгощ, проживание где-то на 15-20% дешевле.
Сколько денег надо на питание
Цены на продукты в Польше одни из самых низких в Европе. Стандартный набор для одного студента обойдется примерно в 400 злотых (≈4 500 грн) в месяц. К тому же в супермаркетах часто действуют акции и скидки, которые помогут неплохо сэкономить.
Обед в студенческой столовой стоит от 10 злотых, в недорогом кафе — от 20 злотых.
Сколько стоит проезд в Польше
Студенческий билет польского учебного заведения (legitymacja studentska) дает право получить скидку 50% на проезд в общественном транспорте.
Студентам, которые часто передвигаются по городу, желательно купить проездной билет, который дает возможность без ограничений пользоваться всеми видами транспорта, который стоит 50 злотых (≈600 грн).
Цены на обычные билеты зависят от продолжительности поездки:
- на 20-30 мин — от 1,4 злотых;
- на 40-60 мин — от 1,8 злотых.
Какие еще расходы стоит учесть
В Польше очень дорогое лечение, поэтому студенту, кроме страхового полиса от несчастных случаев, который является обязательным для получения визы, стоит оформить государственный страховой полис NFZ, который стоит 50 злотых в месяц.
Мобильная связь обойдется около 20 злотых в месяц. Стоимость тарифных планов с безлимитным интернетом — от 30 злотых/мес.
В общий бюджет желательно также добавить расходы на средства гигиены и отдых (театры, кино и др.).
Поэтому, как подытожить, на месяц жизни в Польше студенту нужно не менее 1 000 злотых (≈12 000 грн) без учета расходов на развлечения, одежду, подарки друзьям и тому подобное.
Ранее мы писали, какую сумму наличных нужно иметь для выезда в Польшу.
Также узнавайте, какая минимальная зарплата в Польше.
Читайте Новини.LIVE!